تهدیدهای اسرائیل علیه مبارزان فلسطینی نشانه اوج درماندگی این رژیم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم،"خلیل ابولیله" با تاکید بر ادامه مبارزه ملت فلسطین با دشمن صهیونیست اظهار داشت : تهدیدهای اخیر صهیونیستها در درجه اول بیانگر خوی تروریستی و خونخوارانه رژیم صهیونیستی و سردمداران آن است.



وی افزود: این تهدیدها همچنین بیانگر واقعیتهای دیگری است از جمله اینکه رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت فلسطین شکست مفتضحانه ای خورده و با بحران و مشکلات داخلی روبرو است.



این مسئول ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خاطرنشان کرد: این تهدیدها ما را مرعوب نمی کند و این در حالی است که رهبران گروه های مبارز فلسطینی پیشتر نیز در راه خدا و هدف والای خود جان خویش را نثار کردند،بنابراین این تهدیدها هرگز سبب نمی شود جنبش حماس و ملت فلسطین از اصول ثابت خویش دست بکشند.



وی با تاکید بر اینکه تهدیدهای صهیونیستها سبب تسلیم ما نخواهد شد؛ خاطرنشان کرد: رهبران گروه های مبارز مانند شیخ "احمد یاسین" بنیانگذار حماس و سایر شهیدان فلسطینی جان خود را فدای آرمانهای خویش کردند، اما از اصول ثابت ملت فلسطین دست نکشیدند.



ابولیله گفت : "ایهود اولمرت" نخست وزیر و "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی باید بدانند که ترور واقدامات کور آنها، تنها به افزایش مقبولیت حماس در میان ملت فلسطین منجر خواهد شد.



این رهبر حماس با تاکید براینکه سرتسلیم فرود نخواهیم آورد و از اهداف و آرمانهای خودعقب نشینی نخواهیم کرد؛ اظهار داشت: رهبران فلسطینی نیز در پی این تهدیدها، هیچگاه از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد.



وی خاطرنشان کرد: همه گروه های مبارز فلسطینی در نوار غزه درباره ادامه مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی، اجماع نظر دارند.



ابولیله افزود: ما یک مجموعه متحد هستیم که در زمینه مبارزه با رژیم صهیونیستی، اختلاف نظری در بین ما وجود ندارد.



وی در ادامه نشستها و هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: این تشکیلات نقش مکمل را با رژیم اسرائیل در پیگرد نیروهای مقاومت و تلاش برای از بین بردن کامل مقاومت بازی می کند.



لازم به ذکر است ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه تهدید کرد که نیروهای این رژیم همه کسانی را که در شلیک موشک از نوار غزه به شهرکهای صهیونیست نشین دست داشته باشند، هدف قرار می دهد.



وی همچنین درنشست هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی بر ضرورت آغاز عملیات گسترده و بلندمدت علیه نوار غزه تاکید کرد.



ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و دیگر مقامهای سیاسی ونظامی این رژیم اشغالگر بر ترور رهبران سیاسی و نظامی حماس و دیگر رهبران مبارز فلسطینی تاکید کرده اند.