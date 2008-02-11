واگذاری فوق العاده سیم کارتهای همراه اول به مناسبت دهه مبارکه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و بین الملل شرکت ارتباطات سیار ایران، در این واگذاری ویژه و خارج از نوبت، تعداد 696 هزار و 553 عدد سیم کارت اعتباری متقاضیان در استان های "تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کرمان، یزد، مازندران، گلستان، اردبیل، سمنان، قزوین، زنجان، هرمزگان، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهکیولیه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان و چهار محال و بختیاری" تحویل می شود.

همچنین در این مرحله، تعداد 18 هزار و 718 عدد سیم کارت دائمی نیز در کلیه استان های کشور، آماده توزیع می باشد.

اطلاعیه مذکور اضافه کرده است: با توجه به ظرفیتهای استان تهران، در این واگذاری فوق العاده، تعداد 119 هزار و 424 عدد سیم کارت، شامل یک عدد سیم کارت برای هر یک از متقاضیانی که تا تاریخ 30/9/86 ثبت نام کرده اند، از روز چهارشنبه 24 بهمن ماه 86، در دفاتر ثبت نامی آماده تحویل است.

تاریخ و نحوه واگذاری سیم کارت های دائمی و اعتباری قابل واگذاری در هر استان، از طریق شرکت مخابرات همان استان اعلام می شود.