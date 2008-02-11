دیدار کاردار سفارت آرژانتین با معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر ، ماریوکین تروس کاردار سفارت آرژانتین و دکتر محمد شریف ملک زاده معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در محل معاونت گردشگری با یکدیگر دیدار و در خصوص حوزه های گردشگری و توسعه صنعت گردشگری دو کشور بحث و گفت و گو کردند.

بر اساس این گزارش در این دیدار دکتر محمد شریف ملک زاده ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و معرفی جایگاه جمهوری اسلامی ایران از لحاظ میراث فرهنگی وتاریخی ، اکوتوریسم و جاذبه های طبیعی ، صنعت گردشگری را از مهمترین عوامل توسعه روابط میان کشورها و ملتها دانست.

وی رسانه ها را از جمله عوامل موثر بمنظور توسعه این صنعت خواند واز رسانه های اندیشمندان و فرهیختگان آرژانتین دعوت کرد به منظور بازدید از ایران و معرفی ایران به مردم آرژانتین به ایران سفر کنند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارتباط مردم دو کشور را منشا توسعه روابط در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی دانست و خواستار افزایش تبادل توریست بین دو کشور با توجه به ارزان بودن هزینه های سفر در ایران شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: گروه دوستی پارلمان ایران و آرژانتین نیز دارای پتانسیل خوبی برای توسعه روابط گردشگری میان دو کشور است و انجمنهای دوستی میان دو کشور قادر به تهیه مقدمات این امر می باشند.

کاردار سفارت آرژانتین نیز در این دیدار ضمن بیان ویژگی ها و جاذبه های گردشگری کشورش گفت: در طی 10 سال حجم ورود توریست در آرژانتین از نیم میلیون به 5 میلیون افزایش یافته و 5 میلیارد دلار از درآمد سالانه این کشور از صنعت توریسم می باشد.

کین تروس، فواصل مکانی بین ایران و آرژانتین و هزینه سفر هوایی را از مشکلات تبادل توریست دو کشور دانست و جهت برقراری ارتباط تور اپراتورها جهت ورود تور به ایران اعلام آمادگی نمود.

وی روش زندگی و فرهنگ ملت دو کشور را شبیه به یکدیگر خواند و تصریح کرد: هماهنگی های لازم بمنظور توسعه این ارتباط به زودی بین دو کشور انجام خواهد شد.

کاردار سفارت َآرژانتین ابراز امیدواری کرد: با حل شدن مشکلات موجود ازجمله هزینه های سفر تبادل گردشگری بین دو کشور توسعه یابد.