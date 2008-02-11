واکنش حزب الله لبنان به اظهارات تحریک آمیز جنبلاط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، "محمود قماطی" معاون رئیس دفتر سیاسی حزب الله لبنان در واکنش به سخنان ولید جنبلاط گفت : سخنان جنبلاط نوعی دیوانگی است و با عقل و سیاست منافات دارد .



قماطی با تاکید بر اینکه، "جنبلاط به دنبال جنگ و قتل و تخریب است"؛ از دستگاه حاکم و نیروهای حامی آن خواست از حد و مرزها تخطی نکنند.



به گفته تحلیلگران و ناظران سیاسی، سخنان تحریک آمیز ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه دروزی در آستانه سالگرد ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان در جهت برهم زدن آرامش داخلی لبنان صورت گرفته است.



جنبلاط از رهبران گروه طرفدار دولت دیروز یکشنبه در نشست عمومی حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان در منطقه "شوف" در جنوب شرقی بیروت از بروز جنگ و درگیری مسلحانه با مخالفان دولت استقبال و تهدید کرد که در صورت لزوم ناگزیر به آتش کشیدن تر و خشک خواهند شد.



وی خطاب به مخالفان دولت گفت : اگر خواهان صلح هستید آماده هستیم،اما اگر خواهان جنگ هستید؛ ما نیز آماده ایم و به لحاظ سلاح و موشک مشکلی نداریم و سلاح و موشک را از شما خواهیم گرفت.



این در حالی است که نیروهای مخالف دولت در واکنش به سخنان تند و تحریک آمیز جنبلاط با تاکید بر ضرورت حفط آرامش، گفتگو و مذاکره را تنها راه برون رفت از بحران داخلی لبنان قلمداد کرده اند.



شکست مذاکرات نیروهای موافق ومخالف دولت و ناکامی"عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب در حل بحران ریاست جمهوری لبنان منجر به ایجاد تنش در داخل این کشور از سوی برخی گروه ها شده است که ولید جنبلاط از جمله این افراد است.



تحلیلگران براین باورند که این موضعگیری گروه موافق دولت برای اعمال فشار و اتخاذ رویکرد تند برای سوق دادن گروه مخالف در جهت خواست خود صورت میگیرد، اما نیروهای مخالف به این موضعگیری واکنش عقلانی نشان دادند.



برپایه این گزارش برخی تحلیلگران، اظهارات جنبلاط را در راستای شیوه دولت برای بسیج کردن حامیان خود قبل از راهپیمایی به مناسبت سومین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان ارزیابی می کنند.

در این حال یونس عوده از تحلیلگران لبنانی، اظهارات تهدیدآمیز جنبلاط را بیانگر فرهنگ جنگ و خونریزی دانست که جنبلاط به آن عادت کرده است.