ممانعت از تحصیل در رشته های حساس عزم محققان ایران را محکم تر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد مهدی زاهدی در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش عالی در هاوانا جهش علمی ایران در عرصه‌های مختلف را حاصل برنامه‌ ریزی بر پایه رویکرد "دانایی- محوری" و از نتایج جنبش نرم افزاری که در سالهای اخیر، براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و بر مبنای اهداف برنامه سند چشم انداز توسعه بیست ساله و برنامه پنج ساله چهارم توسعه دانست و گفت : تمام برنامه‌های توسعه کشور بر پایه این شعار محوری رهبر معظم انقلاب اسلامی که " گفتمان علمی باید گفتمان مسلط باشد" بنا شده است.

وی اظهار داشت: تحریم علمی ایران توسط کشورهای غربی برای ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌ های حساس علمی، باعث محکم ‌تر شدن عزم دانشمندان، محققان، استادان و دانشجویان کشورمان در زمینه حرکت به سوی خود اتکایی در حوز‌ه‌های مختلف علوم و فناوری بویژه در زمینه‌های دانش هسته‌ای، صنایع هوا- فضا، نانو فناوری و پزشکی شده است.

وزیر علوم گفت: به این ترتیب در قلمرو علم و فناوری نیز همانند سایر عرصه ها امروز شاهد تکثر گفتمانی و شکل گیری گفتمانهای موازی علمی در تقابل با گفتمان هژمونیک علمی غرب و سیطره علمی آن بر جهان هستیم.

وی با اشاره به برخی دستاوردهای علمی کشور افزود: کشور ما در حال حاضر از نظر علمی در جایگاه دوم منطقه آسیای غربی و کشورهای اسلامی قرار دارد. ایران از نظر میزان رشد مقالات علمی در منطقه، رتبه اول و از نظر تعداد مقاله رتبه دوم را داراست و محققان ایرانی به فرمولهای موثر دارویی برای مقابله با ایدز و عوارض بیماری دیابت و خودکفایی در اکثر زمینه‌های پزشکی، دست یافته اند.

زاهدی اظهار داشت: دست یافتن جوانان ایرانی به فناوری هسته ‌ای در حالی که تحریمها سایه سنگین خود را به کشور ما افکنده بودند حیرت جهانیان را برانگیخت. امروز ایران از جمله کشورهایی است که توانایی تولید و ساخت صنعتی و استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز را بدون دخالت بیگانگان به مدد نیروهای جوان، متعهد و متخصص خود پیدا کرده است.

وی افزود: آخرین خبر علمی که بازتاب وسیعی در رسانه‌ های غرب داشت آغاز فعالیت پایگاه فضایی ایران بود که با پرتاب یک راکت کاوش‌گر افتتاح شد. ورود به فضا و خود اتکایی در صنایع فضایی از آرزوهای بزرگ هر ملتی به شمار می‌رود جمهوری اسلامی ایران یازدهمین کشور دنیاست که توانمندی ارسال ماهواره به فضا را پیدا کرده است.

وزیر علوم با بیان اینکه در 7 شاخه علمی ریاضی – مکانیک، پلیمر، شیمی، مهندسی شیمی، نانو و پزشکی رتبه اول منطقه را داریم گفت: ایران چهارمین کشور دنیاست که پایگاه استنادی خاص جهان اسلام را با نام ISC به وجود آورده است که در آن مقاله‌ها و مجله‌های جهان اسلام نمایه سازی و رتبه بندی می‌شوند.

وی اضافه کرد: امروزه، چالشهای مربوط به کاهش بودجه‌ های دولتی، توسعه سریع فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و جهانی شدن و رشد آموزش عالی فراملی، سبب شده که ایده دانشگاه همگانی، به گفتمان غالب در آموزش عالی کشورها تبدیل شود.

زاهدی درباره دستاوردهای آموزش همگانی گفت: ارتقای آگاهیهای عمومی، برقراری تعادل در نظام قشربندی اجتماعی، ارائه الگوهای رفتاری متعادل و کارآمد در جهت کمک به اجتماعی شدن افراد، هماهنگ ‌تر شدن خرده فرهنگها، ارتقای نظم و امنیت اجتماعی، ارتقای سطح همبستگی اجتماعی، پر کردن شکاف نسل‌ از طریق معرفی، حفظ و باز تولید سنن و میراث فرهنگی و نقد صحیح و علمی سیاست‌های عمومی، از دستاوردهای عمده آموزش همگانی هستند.

وی با بیان اینکه آموزش عالی در ایران نیز در آستانه ورود به هزاره سوم و همسو با نیازهای فزاینده جامعه رو به توسعه ایران، امکان ادامه تحصیل برای همه متقاضیان را فراهم کرده است افزود: آموزش عالی در ایران 27 درصد جوانان 18 تا 24 سال را پوشش می ‌دهد و در سال جاری، این میزان به 30 درصد رشد یافته و تمام داوطلبان می‌توانند به آموزش عالی راه پیدا کنند.

وزیر علوم سه دانشگاه آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی را به عنوان دانشگاههای که در سطح وسیع داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور را پوشش می ‌دهند هر سه محصول انقلاب بوده اند معرفی کرد و گفت: دانشگاه آزاد با هدف گسترش آموزش عالی در اقصی نقاط کشور به کمک بخش غیر دولتی به وجود آمده و تقریباً در تمام شهرهای دارای بیش از 50 هزار نفر جمعیت یک شعبه دارد و در حال حاضر پذیرای یک میلیون دانشجو است.

وی در مورد ویژگیهای دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه با هدف استفاده از سیستم مجازی و نیمه حضوری آموزشهای تخصصی را به صورت گسترده به شهرها و روستاهای کوچک ایران برده است و در حال حاضر، حدود 900 هزار نفر دانشجو دارد.

زاهدی اضافه کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز با هدف برآوردن نیازهای تخصصی – کاربردی (در سطح تکنیسین) هر منطقه از کشور بوجود آمده و فارغ التحصیلان آن بلافاصله وارد بازار کار می ‌شوند.

وی گفت: در حال حاضر با بیش از 40 کشور و سازمان علمی و منطقه‌ ای، همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری داریم و در 20 سازمان، کنفرانس و انجمن‌های علمی بین‌المللی عضو هستیم.

وی افزود: دانشگاه پیام نور نیز پذیرای دانشجو از 40 کشور جهان است، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی با هدف جذب دانشجویان خارجی تأسیس شده است. در حال حاضر کشور ما پذیرای 13 هزار دانشجو خارجی است که عمدتاً در حوزه علوم انسانی و اسلامی به تحصیل مشغولند.

زاهدی تأسیس پارکهای علم و فناوری را یکی از نقاط عطف در علم و تحقیقات کشور دانست و گفت: هدف این مراکز حمایت از کار آفرینان جوان، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و تقویت جایگاه بخش خصوصی در تولید محصولات فناوری قابل عرضه به بازارهای ملی و بین‌المللی و تسریع فرآیند توسعه پایدار کشور است. کشور ما در حال حاضر دارای 16 پارک علم و فناوری است.

وزیر علوم با اشاره به برنامه های آتی کشور در زمینه علم و فناوری اظهار داشت: برنامه ما این است که پس از رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور که قرار است در پایان آن بر سکوی قدرت اول علمی منطقه بایستیم، بحث " مرجعیت علمی در سطح جهانی " را پی بگیریم. هدف ما این است که تا 50 سال آینده، یکی از مراجع تأثیر گذار علمی دنیا باشیم.