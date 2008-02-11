حفظ اتحاد رمز پیروزی ملت ایران/ تهدید و تحریم ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در میدان آزادی تهران، این قطعنامه که در 10 ‬بند در پایان راهپیمایی 22 ‬بهمن قرائت شد، با فریاد الله اکبر ملت همیشه در صحنه انقلاب اسلامی مورد تایید قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، متن کامل این قطعنامه به شرح ذیل است .

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس بیکران ذات مقدس و ربوبی حضرت حق را که با نزول رشحاتی از قدرت ایمان در جان‌های متحد و متصل به مقام روح‌اللهی، نور حق را بر هستی، جلوه گر ساخت تا ملت ایران تحت تربیت معنوی روح بلند دوران، خمینی کبیر رضوان‌الله‌تعالی علیه‌از غرقاب فساد ستمشاهی رهایی یافته و راه و رسم زندگی مستقل در پناه بیرق‌اسلام را بیاموزد و سرنوشت خویش را خود براساس آموزه‌های درخشان قرآن کریم و تعالیم حیاتبخش حضرت ختمی مرتبت (ص) وائمه طاهرین (ع) تعیین کند و دست رد بر سینه اغیار زند.

انقلاب اسلامی ایران،امروز بیست و نهمین سال حیات پربار خویش را پشت سر نهاد تا با طلوع سی‌امین سالگرد خورشید تابناک "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" از افق وحدت و پایداری و عظمت و اقتدار و سربلندی ایران اسلامی، بار دیگر با بر افراشتن پرچم اسلام در اقطار عالم، جهانیان را متوجه کشور ولی‌الله الاعظم "ارواحنا لمقدمه الفداء" نماید.

اینک در آستانه بهار پرطراوت دیگری از تاریخ انقلاب اسلامی که عنوان "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" بر تارک آن می‌درخشد، ملت بزرگ ایران در پایان راهپیمایی عظیم و سراسری خود،شکوه و شادابی حضور را در نمایشی از اتحاد و وحدت و عزم ملی درمی‌آمیزد و همدل و همصدا با قامتی استوار و اراده‌ای مستحکم، مواضع قاطع خود را در صفوفی متحد و یکپارچه با بانگ تکبیر به جهانیان اعلام می‌دارد:

‪ (1‬تحول بنیادین و مقدسی که به‌برکت انقلاب‌اسلامی و خون مطهر شهیدان راه حق و تکیه بر اندیشه‌های سترگ امام عظیم‌الشان، در بهمن ‪ ۱۳۵۷‬به بار نشست، با توکل برخداوند متعال،تحت رهبری خردمندانه‌مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و پایبندی و اطلاعات کامل ملت ایران از ولایت فقیه، همچناان سرافراز و مقتدر،در راستای نیل به اهداف متعالی خود به پیش خواهد رفت تا پرتویی از جامعه و حکومت آرمانی علوی را در گوشه‌ای از دنیای معاصر بتاباند که به فضل الهی مقدمه‌ای برای حکومت عدل مطلق جهانی گردد.

‪ (2‬حضور خانواده معظم شهدا،جانبازان سرافراز و آزادگان رشید،عالی‌ترین سند اندیشه و اراده ملت غیرتمندی است که با پیروزی از مرام و مکتب سرخ حسین (ع) در راه دفاع از عقیده و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی تا پای جان ایستادگی نموده، در مقابل هرگونه باج خواهی،تهدید و محروم‌سازی ملت ایران از حق مشروع خود با تمام توان خواهد ایستاد.

‪ (3‬ملت قدرشناس ایران‌اسلامی، موفقیت‌های افتخارآفرین فناوری‌های علمی، از جمله انرژی صلح آمیز هسته‌ای، دستاوردهای نوین پزشکی و داروهای نوترکیب برای بیماری‌های صعب‌العلاج و تولید محصولات جدید دفاعی و تحقیقاتی به ویژه، کاوشگر سفیر و ماهواره امید رااز برکات استقلال واقعی جمهوری اسلامی دانسته و از تلاش‌های صادقانه و مجاهدات جدی و فداکارانه دانشمندان جوان و بزرگان علمی و مفاخر جمهوری اسلامی در ارتقای جایگاه علمی کشور و تحقق شعار علمی "ما می‌توانیم" قدردانی می‌نماید.

4) ‬ملت متحد ایران،اتحاد همه‌جانبه‌اجزای مختلف جامعه ایران در کنار حفظ انسجام و همبستگی مسلمانان رااز اهرمی مناسب و قدرتمندبرای خنثی کردن تلاش دشمنان و مناسب‌ترین راه برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات تحمیل شده بر انقلاب اسلامی می‌داند و با دعوت از همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و فرق‌اسلامی برای تقویت هر چه بیشتر زمینه‌های "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" به عنوان مهمترین نیاز کشور و اساسی‌ترین نیاز امت اسلامی، هرگونه موضع‌گیری یا اقدامی که آن را خدشه‌دار سازد، خدمتی مستقیم به استکبار جهانی، جبهه کفر، شرک و نفاق دانسته و آن را محکوم می‌کند.

5‬) جمهوری‌اسلامی ایران بااتخاذ سیاستی‌اصولی و انجام اقداماتی اعتمادساز ، حتی فراتر از تعهدات قانونی و حقوقی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر طرف‌های خارجی عمل نموده و نهایت حسن نیت و شکیبایی خود را برای حل و فصل موضوعات و ابهامات باقی مانده به اثبات رسانده است، از این رو ملت فهیم و صبور ایران قاطعانه اعلام می‌دارد که هرگز تحت فشار و تحریم از فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشد و چنانچه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل با رویکردی مبتنی بر همکاری ادامه نیابد پیامدهای جدی تصویب هرنوع تحریم‌های جدید برضد ایران متوجه کشورهای خاصی است که می‌کوشند تا با توسل به اقدامات تبلیغی و سیاسی و بهانه‌های واهی ملت ایران رااز حق غیرقابل انکار خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم سازند.

‪ (6‬ملت آزادی خواه و ظلم ستیز ایران‌اسلامی، رژیم غاصیب صهیونیستی را نماد نژاد پرستی، آدم کشی و مصداق بارز تروریسم و عامل ناامنی و بی‌ثباتی منطقه حساس خاورمیانه دانسته و ضمن اعلام حمایت کامل از ملت مظلوم فلسطین و دولت منتخب آن و درخواست از سازمان کنفرانس‌اسلامی و دیگرمجامع بین‌المللی برای حفظ جان شهروندان فلسطینی و جلوگیری از اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، تهاجم و کشتار بی‌رحمانه و ایجاد شرایط آتش و خون و فشار عظیم اقتصادی بر مردم غزه را نتیجه سفر رییس جمهوری‌آمریکا و حمایت از جنایت‌های اسرائیل دانسته و آن را شدیدا محکوم می‌کند.

‪ (7‬ملت مسلمان و آزادی خواه ایران ادامه وضعیت نا امنی و بحران در لبنان را به ضرر همگان دانسته و ضمن تاکید برضرورت توافق و اجماع براساس قانون‌اساسی آن کشور برای انتخاب رییس جمهوری، هرگونه دخالت در امور داخلی و تصمیم‌گیری خارجی به جای مردم لبنان را محکوم کرده و با ابراز تنفر و انزجار از بی‌تجهی آمریکا به‌حقوق ملت‌ها و گسترش روزافزون شکنجه و آزار در زندان‌های قرون وسطایی ابوغریب و گوانتانامو با حمایت وابستگان به دولت نئومحافظه‌کار آمریکا،تمامی ناآرامی‌ها و تشنجات موجود در عراق و افغانستان را نتیجه حضور گستاخانه‌اشغالگران دانسته وتنها راه بازگشت آرامش به منطقه را خروج فوری نیروهای اشغالگر و واگذاری امور به مردم و دولت‌های قانونی عراق و افغانستان می‌داند.

‪ (8‬ملت سرافراز ایران،حضور در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را وظیفه‌اسلامی و دینی خود و شیوه‌ای ستوده و همیشگی برای پاسداری از مردم سالاری دینی می‌داند و از کلیه دست اندرکاران امور انتخابات، کاندیداها و ستادهای انتخاباتی می‌خواهد، صلاحیت‌های مد نظر قانون اساسی، رهبری و مردم را رعایت نموده و با ارایه برنامه‌های علمی برای زدودن مشکلات واقعی مردم و توجه به اخلاق اسلامی از ایجاد فضای تخریب و توهین به‌شدت جلوگیری نمایند تا زمینه‌انتخاب آگاهانه‌افراد متعهد، خدمتگزار ، دلسوز، کارا و در خط رهبری فراهم شود.

‪ (9‬ملت فهیم ایران،حمایت خود رااز تمامی خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی‌ایران در جهت گسترش عدالت،خدمت به‌مردم،ایجاد اشتغال مقابله و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض اعلام نموده و ضمن ارج‌گذاری نسبت به تلاش‌های صادقانه قوای سه‌گانه در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم به ویژه رئیس جمهور محترم،جناب آقای دکتراحمدی نژاد، یکپارچه و متحد، همگام با نیروهای مقتدر و توانمند خود، از تمامیت ارضی و کیان جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد.

‪ (10‬ما ملت غیور و فداکار ایران، استقرار آزادی و استقلال و استمرار جمهوری اسلامی را مرهون جهاد و از جان گذشتگی ایثارگران گرانقدر و خون پاک موحدان پاک دل و شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، دانسته و در این روز مبارک که میلاد با سعادت امام محمد باقر (ع) تقارن یافته است، با روح بلند حضرت امام راحل (ره)و همه شهیدان گلگون کفن پیمانی دوباره می‌بندیم که با اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و پاسداری از این انقلاب معنوی و دستاوردهای آن از جان و دل، آینده درخشان و تابناک این نهضت الهی را امید بخش‌تر از گذشته رقم زنیم و از عمق جان و دل ادامه‌دهنده راه پر برکتشان باشیم.