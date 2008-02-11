تیم ملی فوتبال مصر قهرمان جام ملتهای آفریقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در دیدار نهایی بیست و ششمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا تیم های ملی فوتبال مصر و کامرون به دیدار هم رفتند که در نهایت تیم مصر با یک گل مقابل حریف قدرتمند خود به برتری رسید و از عنوان قهرمانی دوره گذشته دفاع کرد.

تنها گل تیم ملی فوتبال مصر را در این بازی محمد ابوترکیا در دقیقه 77 به ثمر رساند. مصری ها با این پیروزی برای ششمین بار قهرمان مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا شدند.

در بیست و ششمین دوره اخیر مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا تیم ملی فوتبال مصر با شش بار کسب عنوان قهرمانی پیشتاز است. پس از این تیم کامرون و غنا با 4 بار قهرمانی چشم به جام بیست و ششم دارند تا با کسب آن شانه به شانه مصر در صدر جدول پرافتخارترین تیم های قاره سیاه بسایند.

جدول تیم های پرافتخار تیم های آفریقایی در مسابقات جام ملت های این قاره به شرح زیر است :

1- مصر (6 قهرمانی)

2- کامرون و غنا (4 قهرمانی)

3- نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو (2 قهرمانی)

4- تونس، آفریقای جنوبی، ساحل عاج، الجزایر، مراکش، کنگو، سودان و اتیوپی (یک قهرمانی)