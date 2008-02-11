به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور نویسندگان و مترجمان کشور در سینما تک موزه‌ هنرهای معاصر واقع در خیابان کارگر شمالی برگزار می‌شود از 15 نویسنده‌ برتری که آثار خود را به دبیرخانه‌ جایزه‌ داستان کوتاه شهرکتاب ارسال کرده‌اند، تجلیل می‌شود.

علاوه بر این از یک ناشر و مترجمی که در عرصه نشر و ترجمه داستان‌کوتاه نقش فعالی داشته اند قدردانی می‌شود و دکتر «احمد جاسم حسین» نویسنده و منتقد سوری، درباره‌ داستان کوتاه در جهان عرب به اجمال مطالبی را بیان خواهد کرد.

این مراسم روز پنجشنبه از ساعت 14:30 تا 16 برگزار می‌شود.