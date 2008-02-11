کنفدراسیون فوتبال آسیا به هند و سنگاپور هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا با شروع بازی باشگاه های سنگاپوری و هندی در بعد از ظهر موافقت کرده اما اگر این دو باشگاه به مرحله یک چهارم نهایی برسند باید ورزشگاه خود برای میزبانی را به سطح حداقل 1200 لوکس روشنایی برسانند. در غیر این صورت محل بازی های باشگاه های این دو کشور به کشوری دیگر تغییر خواهد یافت.

با توجه به تاکید کنفدراسیون فوتبال آسیا به تامین نورکافی برای ورزشگاه ها باید دید تیم های سایپا و سپاهان می توانند ورزشگاهی با این استاندارد را به AFC معرفی کنند.