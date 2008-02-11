نتایج مذاکرات کانادا با فرانسه درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،دولت محافظه کار کانادا درصدد است تا ماموریت نظامیان خود در افغانستان را تا سال 2011 میلادی تمدید کند، اما وجود مخالفتهایی در داخل دولت، اتاوا را بر آن داشته تا این مسئله را به رای بگذارد.

بر همین اساس، مجلس کانادا در ماه مارس درباره این مسئله رای گیری می کند و اگر نتیجه این رای گیری حکم به اتمام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان دهد؛ آنگاه دولت کانادا سقوط کرده و راه برای انتخابات زودهنگام هموار می شود..



ماموریت نظامیان کانادایی در افغانستان در فوریه سال 2009 میلادی به پایان می رسد و پیش از این کانادا به آمریکا و سایر کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هشدار داده بود که در صورت اعزام نشدن نیروهای جدید به افغانستان، نیروهای خود را از این کشور خارج می کند.

کانادا برای حفظ نیروهایش در افغانستان شرط کرده است که ناتو باید یک هزار نیروی تازه نفس و تجهزات نظامی برای حمایت از سربازانش در قندهار به جنوب افغانستان اعزام کند.



دولت اتاوا روز جمعه هم یک هیئت بلندپایه را برای بحث درباره اعزام احتمالی نیروهای فرانسوی به جنوب افغانستان به پاریس فرستاد.

