به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد داستان فیلم جدید کارگردان ایرانی نامزد اسکار درباره کریم است که همراه خانواده خود در حومه شهر زندگی آرامی دارد و در یک مزرعه پرورش شترمرغ کار می‌کند. پس از اتفاقاتی که باعث اخراج کریم می‌شود، او برای گذران زندگی به شهر می‌رود، اما آنجا با مشکلات بیشتر رو به رو می شود.





مجیدی و ناجی

"آواز گنجشک‌ها" که اولین بار در دنیا دیروز یکشنبه در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین نمایش داده شد، یک داستان پندآموز دلنشین است که تقابل معصومیت زندگی روستایی را با مکر و حیله‌های خاص زندگی شهری به نمایش می‌گذارد.

مجیدی در نشست مطبوعاتی پس از نمایش فیلم خود گفت: "از نظر من پیام فیلم این است که نباید زیاده‌خواه باشیم یا خواسته‌هایمان آنقدر زیاد باشد که ما را به سمت ویرانی بکشاند." اعتقادات و سنت‌های مذهبی در بافت فیلم تنیده شده، اما بیشتر به عنوان ارجاعات فرهنگی مطرح می‌شود تا یک ایدئولوژی مذهبی.

فیلمساز ایرانی در این باره گفت: "اعتقادات مذهبی من ریشه در خانواده‌ام دارد. من در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شدم و این ارزش‌ها در تمام زندگی با من بوده است. از دید من سئوال این نیست که چه چیز را باور داریم، بلکه این سئوال مطرح است که ارزش‌های مذهبی ما را به کجا می‌برد و به انجام چه کارهایی وامی‌دارد."

از دید مجیدی که "بچه‌های آسمان" او سال 1999 نامزد اسکار شد، "آواز گنجشک‌ها" در عین حال بر معصومیت و قوه ابتکار بچه‌ها وقتی با سختی‌ها رو به رو می‌شوند تاکید دارد. در نشست مطبوعاتی فیلم رضا ناجی نیز حضور داشت. مجیدی برای برای دریافت خرس طلا برلین با 20 فیلم دیگر از جمله "خون بپا می‌شود" پل تامس اندرسن و "بی‌غم" مایک لی رقابت می‌کند.

پنجاه و هشتمین جشنواره برلین تا 17 فوریه ادامه دارد و کنستانتین کوستا گاوراس فیلمساز فرانسوی یونانی‌تبار رئیس هیئت داوران بخش مسابقه است. روز یکشنبه جز "آواز گنجشک‌ها"، فیلم آمریکایی "مرثیه" به کارگردانی ایزابل کویست نیز در بخش مسابقه و "کرم‌های شب‌تاب در باغ" دنیس لی با حضور جولیا رابرتز و ویلم دافو در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد.