  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

وسواس در مراقبت از فرزندان مانع شکوفایی آنان می‌شود

وسواس در مراقبت از فرزندان مانع شکوفایی آنان می‌شود

نگرانی والدین نسبت به امنیت کودکان موجب شده بسیاری ازآنها فرزندان را در منزل محدود کنند در صورتی که هیچ تضمینی وجود ندارد که این کار به نفع سلامت و رشد فرزندان است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین صاحب نظران در زمینه آموزش و تربیت معتقدند کودکان برای فراگیری مهارتهای اجتماعی و حتی آموزشی نیاز به شرکت در گروههای هم سن و سال و بدون حضور والدین دارند.

بنابر همین گزارش چنانچه والدین به دلیل نگرانی از  تصادف وماندن کودکان در ترافیک اجازه ندهند آنها  از خانه خارج شوند نهایتا" نسلی به بار می آید که مانند باتری کار می کند و نه بیشتر.

گاهی اوقات ما به منظور برطرف کردن مسائل باید مدتی با آنها درگیر شویم تا راه مناسب را پیدا کنیم  و به همین دلیل نباید فرزندان را در زرورق بزرگ کنیم.

بررسی ها نشان می دهد دو سوم والدین از اینکه فرزندانشان در خارج از منزل باشند ، احساس خوبی ندارند .آنها مرتبا" فرزندان را در فضای محدود خانه نزدیک خود زیر ذره بین قرار می دهند .

جالب است بدانید هیچ تضمینی وجود ندارد که سلامت و امنیت کودکان در منزل کاملا" وجود دارد. آمار نشان داده احتمال بروز حادثه و تصادف برای کودکان در خارج از منزل 13 برابر است اما اگر در خانه بمانند به واسطه آتش سوزی یا وقایع دیگر این میزان به 37 برابر می رسد.

پس قرار نیست به منظور جلوگیری از اتفاق های بد احتمالی مانع از رشد و پیشرفت فرزندانمان شویم زیرا بدین ترتیب بیشتر به آنها ضرر زده و مانع شکوفایی استعدادهایشان می شویم.

کد مطلب 636865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها