سطح روابط ایران و اندونزی رضایتبخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در گفتگو با روزنامه "کمپاس" گفت : ما معتقدیم اسلام و دموکراسی در یک راستا بوده و هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و اینک با گذشت 29 سال از پیروزی انقلاب ما نشان دادیم که می توان مبانی اسلامی و مبانی دموکراسی را به طور همزمان اجرا کرد.



سفیر ایران با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر نوع جدیدی از سیستم دولتی را اجرا می کند گفت : این دولت بر مبانی اسلام، عدالت اجتماعی و انسانیت پایبند است.



وی ادامه داد : امروزه شاهد دولتهایی هستیم که به مبانی ملی بیش از مبانی انسانی اهمیت می دهند و همین موضوع سبب شده است در این کشورها به بهانه منافع ملی انسانیت زیر پا گذاشته شود.

سفیر ایران در اندونزی تصریح کرد : اگر دولت کشوری در میان مسائل مختلف تنها به مسائل ملی خود اهمیت دهد در نتیجه این امر موجب آن خواهد شد که در جامعه نیز هر شخصی به منافع شخصی خود بیش از هرچیز دیگری اهمیت دهد و این بسیار خطرناک است .



بهروز کمالوندی دموکراسی مورد استفاده ایران را پایبند به مبانی مدبرانه اسلام و مورد تایید علمای ایران که در بالاترین سطح دولت قراردارند، دانست و افزود : برای ایجاد اتحاد میان تمامی اقشار کشور ما از رهبر دینی استفاده می کنیم که به طور غیر مستقیم و در 2 مرحله توسط مردم انتخاب می شود.



سفیر ایران با تاکید بر اینکه قدرت اجرایی در ایران در دست رئیس جمهوراست، گفت : در ایران رهبران دینی راههای کلی و همخوان با دستورات اسلام و دیدگاه علما را اعلام می دارند.



بهروز کمالوندی با مناسب خواندن روابط دوجانبه میان اندونزی و ایران گفت : با توجه به ظرفیتهای بسیار دو کشور از سطح روابط حال حاضر راضی نیستم .



وی با اشاره به میزان 200 میلیارد دلاری داد و ستد اندونزی با کشورهای خارجی گفت : ما نیز میزان داد و ستد مشابهی را با کشورهای دیگر داریم و اگر بخواهیم ایران تنها یک درصد از سهم داد و ستدهای سالانه اندونزی یعنی 2 میلیارد دلار را داشته باشد به یقین چیز غیر معقولی را درخواست نکردده ایم . در حاضر ما تنها به 20 درصد هدف خود دست یافته ایم .



سفیر ایران روابط میان اندونزی و ایران را با 3 مشکل اساسی مواجه دانست و تصریح کرد : عدم اطلاع مردم دو کشور از ظرفیتهای موجود در اندونزی و ایران، عدم وجود مکمل بانکی برای همیاری در راستای توسعه روابط تجاری میان دو کشور و نبود پرواز مستقیم هوایی میان 2 کشور از این مشکلات است و این وظیفه دو کشور است که این مشکلات را حل و فصل کنند.