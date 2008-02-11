میزان صادرات گاز به ترکیه تدریجی افزایش می یابد

سید رضا کسایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاز صادراتی به اندازه نیاز کشور ترکیه نیست اما تلاش می کنیم به تدریج میزان صادرات را افزایش دهیم.

وی افزود: مشکلات مربوط به افت فشار و کمبود گاز در بخش خانگی نیز با محدود کردن گاز صنایع و نیروگاه ها کاملا برطرف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 470 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز داریم، تصریح کرد: ترکیه در جریان قطع گاز از ایران شکایتی نکرده و مشکلی در این مورد وجود ندارد.

گفتنی است، ایران صادرات گاز به ترکیه را از اواسط دی ماه و در پی برودت شدید هوا و افت فشار گاز در کشور و همچنین قطع گاز وارداتی ایران از سوی ترکمنستان به طور کامل متوقف کرده بود.