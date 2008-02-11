  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۱۶

کسایی زاده در گفتگو با مهر:

میزان صادرات گاز به ترکیه تدریجی افزایش می یابد

میزان صادرات گاز به ترکیه تدریجی افزایش می یابد

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: صدور گاز ایران به ترکیه که از اواسط دی ماه متوقف شده بود از هفتم بهمن ماه جاری وصل شده و صادرات گاز به این کشور به شکل طبیعی جریان دارد.

سید رضا کسایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گاز صادراتی به اندازه نیاز کشور ترکیه نیست اما تلاش می کنیم به تدریج میزان صادرات را افزایش دهیم.

وی افزود: مشکلات مربوط به افت فشار و کمبود گاز در بخش خانگی نیز با محدود کردن گاز صنایع و نیروگاه ها کاملا برطرف شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 470 میلیون متر مکعب در روز تولید گاز داریم، تصریح کرد: ترکیه در جریان قطع گاز از ایران شکایتی نکرده و مشکلی در این مورد وجود ندارد.

گفتنی است، ایران صادرات گاز به ترکیه را از اواسط دی ماه و در پی برودت شدید هوا و افت فشار گاز در کشور و همچنین قطع گاز وارداتی ایران از سوی ترکمنستان به طور کامل متوقف کرده بود.

کد مطلب 636873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها