به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد اعلام کرد سیدمحمدصادق مرکبی گفت: "شهرداری مشهد با هدف تشویق هنرمندان و سینماگران داخلی و خارجی برای تولید فیلم و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان، با معرفی هیئت داوران در بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر شرکت می‌کند."

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به شیوه ارزیابی و انتخاب فیلم برگزیده افزود: "هیئت داوران با تکیه بر مسائل محتوایی و فنی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر، اثری را که نگاه ویژه به امام رضا (ع)، آداب زیارت و ظرفیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی شهر مقدس مشهد داشته باشد و مفاهیم معنوی را هنرمندانه به مخاطبان منتقل کند مورد تقدیر قرار خواهد داد."

مرکبی در پایان گفت: "به فیلم برگزیده هیئت داوران معرفی شده از سوی شهرداری مشهد و مجمع هنرمندان خراسان جایزه‌ای ویژه مشتمل بر لوح تقدیر و 10 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد."