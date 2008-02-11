طالبانی سالگرد پیروزی انقلاب را به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ای که امروز از سوی دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق برای مهر ارسال شد، آمده است : رئیس جمهوری عراق با ارسال پیامهای جداگانه برای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران، فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به دولت و ملت ایران تبریک گفت.

"جلال طالبانی" در پیام خود به مقام معظم رهبری گفت : صمیمانه ترین تبریکات ما را به مناسبت فرا رسیدن بیست ونهمین سالگرد انقلاب اسلامی درایران بپذیرید و برای شما و ملت دوست ایران آرزوی پیشرفت و شکوفایی می کنم.

طالبانی درادامه افزود: ما مانند گذشته مشتاق تقویت و پیشبرد روابط دوستانه بین دو کشور همسایه با هدف خدمت به امنیت و ثبات به منطقه وجهان و برای ملتمان خواهیم بود.

رئیس جمهوری عراق در پیام خود به احمدی نژاد نیز اعلام کرد: بسیار خوشحال و مسرور می شوم که به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به شما و به ملت ایران صمیمانه ترین تبریکات را تقدیم کنم.

طالبانی افزود: فرصت را غنیمت می شمرم تا این موضوع را بیان کنم؛ ما، مانند همیشه به تلاش برای تحکیم روابط و همکاری مشترک بین دو کشور همسایه و تقویت روابط دوستانه بین دو ملت ادامه می دهیم.

رئیس جمهوری عراق درادامه برای ملت و دولت ایران، پیشرفت و شکوفایی روزافزون آرزو کرد.



امروز مراسم بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تظاهرات مردم باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شد.