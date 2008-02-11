حضور مراجع عظام تقلید در راهپیمایی 22 بهمن قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حضرات آیات عظام ناصر مکارم شیرازی،‌ نوری همدانی، جوادی آملی، ابراهیم امینی و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همگام با مردم همیشه در صحنه قم در راهپیمایی عظیم و تاریخی بوم الله 22 بهمن شرکت کردند و عظم و اراده ملی خود برای پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی را به همگان اثبات کردند.



همچنین غلامحسین الهام سخنگوی دولت نیز در جمع راهپیمایان حاضر شد و یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی را گرامی داشت.