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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۵۵

هفته بیست و دوم سری آ؛

تیم فوتبال اینترمیلان از سد کاتانیا گذشت

تیم فوتبال اینترمیلان در آخرین دیدار از هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا درخانه کاتانیا با دو گل به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا دیشب تیم اینترمیلان در خانه کاتانیا به میدان رفت و با کسب برتری 2 برصفر مقابل این تیم جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی این رقابت ها استحکام بخشید.

برای اینترمیلان در این بازی استبان کامبیاسو (دقیقه 64) و دیوید سوزا (دقیقه 67) گلزنی کردند تا "نرآتزوریها" با 56 امتیاز همچنان صدرنشین جدول رده بندی سری آ باشگاه های ایتالیا باشند.

جدول رده بندی:
1- اینتر56 امتیاز
2- رم 48 امتیاز
3- یوونتوس 44 امتیاز
4- فیورنتینا 38 امتیاز
...........................
18- امپولی 19 امتیاز
19- رجینا 18 امتیاز
20- کالیاری 15 امتیاز

کد مطلب 636902

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