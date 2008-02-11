تیم فوتبال اینترمیلان از سد کاتانیا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا دیشب تیم اینترمیلان در خانه کاتانیا به میدان رفت و با کسب برتری 2 برصفر مقابل این تیم جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی این رقابت ها استحکام بخشید.

برای اینترمیلان در این بازی استبان کامبیاسو (دقیقه 64) و دیوید سوزا (دقیقه 67) گلزنی کردند تا "نرآتزوریها" با 56 امتیاز همچنان صدرنشین جدول رده بندی سری آ باشگاه های ایتالیا باشند.

جدول رده بندی:

1- اینتر56 امتیاز

2- رم 48 امتیاز

3- یوونتوس 44 امتیاز

4- فیورنتینا 38 امتیاز

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18- امپولی 19 امتیاز

19- رجینا 18 امتیاز

20- کالیاری 15 امتیاز