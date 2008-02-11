دهکری رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزیر نفت در این حکم با تاکید بر تنظیم و اجرای برنامه های پژوهشی مناسب، فراهم ساختن زمینه های لازم برای ارتقاء جایگاه کشور در تعاملات بین المللی انرژی و رفع تنگناهای موجود به انجام مطالعات مستمر در حوزه اقتصاد انرژی در ابعاد بین المللی و داخلی، توسعه ارتباطات بین المللی با موسسات مطالعاتی اقتصاد انرژی و بخش تحقیقات دبیرخانه اوپک و بهره گیری از دستاوردها و تجارب آنان، بررسی مستمر تحولات در مجامع انرژی اعم از مجامع کشورهای تولیدکننده و مجامع کشورهای مصرف کننده انرژی را خواستار شده است.

پیش از این علی اصغر زارعی عهده دار مدیریت موسسه مطالعات بین المللی انرژی بود.

