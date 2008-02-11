به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور در راهپیمایی ۲۲بهمن، در جمع خبرنگاران از ملت ایران به دلیل حضور حماسی و آگاهانه خود در راهپیمایی ۲۲بهمن تشکر و قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به فرهنگی تبدیل شده که از یک نسل به نسل دیگر انتقال مییابد، افزود: مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن از مواضع به حق مسئولان نظام پشتیبانی میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی درک بهتر حقیقت انقلاب اسلامی را رمز حضور گسترده تر مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن عنوان کرد و گفت: مردم ایران پس از ۲۹سال امروز حقیقت انقلاب را بهتر و عمیقتر درک کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: مردم امروز میبینند که پیشرفت، امنیت،صلح و ثبات در کشور وجود دارد و دست بیگانه از کشور کوتاه شده و بدیهی است که همه باید شاد باشند.
حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و احتمال برخی تغییرات در آن اظهار داشت: گفتگوها و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.
حداد عادل خاطر نشان کرد: درباره تغییرات اطلاع دقیقی ندارم اما مسئولان جبهه متحد اعلام کرده بودند که احتمال برخی تغییرات جزیی وجود دارد.
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