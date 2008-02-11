به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن، در جمع خبرنگاران از ملت ایران به دلیل حضور حماسی و آگاهانه خود در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن تشکر و قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به فرهنگی تبدیل شده که از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد، افزود: مردم در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن از مواضع به حق مسئولان نظام پشتیبانی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درک بهتر حقیقت انقلاب اسلامی را رمز حضور گسترده ‌تر مردم در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن عنوان کرد و گفت: مردم ایران پس از ‪ ۲۹‬سال امروز حقیقت انقلاب را بهتر و عمیق‌تر درک کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مردم امروز می‌بینند که پیشرفت، امنیت،صلح و ثبات در کشور وجود دارد و دست بیگانه از کشور کوتاه شده و بدیهی است که همه باید شاد باشند.

حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و احتمال برخی تغییرات در آن اظهار داشت: گفتگوها و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.

حداد عادل خاطر نشان کرد: درباره تغییرات اطلاع دقیقی ندارم اما مسئولان جبهه متحد اعلام کرده بودند که احتمال برخی تغییرات جزیی وجود دارد.