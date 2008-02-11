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۲۲ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

22 بهمن تجلی اتحاد ملی/

پیام اصلی 22 بهمن ریشه‌دار بودن انقلاب اسلامی است/ ادامه گفتگوها درباره فهرست‌ اصولگرایان

پیام اصلی 22 بهمن ریشه‌دار بودن انقلاب اسلامی است/ ادامه گفتگوها درباره فهرست‌ اصولگرایان

رئیس مجلس شورای اسلامی پیام اصلی راهپیمایی مردم در ‪ ۲۲‬بهمن را ریشه ‌دار بودن انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: امروز مردم ایران هم دوست و هم دشمن خود را به خوبی می‌شناسند و می دانند که جهت گیری های مسئولان نظام تا کنون مثبت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن، در جمع  خبرنگاران از ملت ایران به دلیل حضور حماسی و آگاهانه خود در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن تشکر و قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به فرهنگی تبدیل شده که از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد، افزود: مردم در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن از مواضع به حق مسئولان نظام پشتیبانی می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درک بهتر حقیقت انقلاب اسلامی را رمز حضور گسترده ‌تر مردم در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن عنوان کرد و گفت: مردم ایران پس از ‪ ۲۹‬سال امروز حقیقت انقلاب را بهتر و عمیق‌تر درک کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مردم امروز می‌بینند که پیشرفت، امنیت،صلح و ثبات در کشور وجود دارد و دست بیگانه از کشور کوتاه شده و بدیهی است که همه باید شاد باشند. 

حداد عادل در پاسخ به سئوال خبرنگاری در باره فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان و احتمال برخی تغییرات در آن اظهار داشت: گفتگوها و مذاکرات در این خصوص ادامه دارد.

حداد عادل خاطر نشان کرد: درباره تغییرات اطلاع دقیقی ندارم اما مسئولان جبهه متحد اعلام کرده بودند که احتمال برخی تغییرات جزیی وجود دارد.

کد مطلب 636916

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