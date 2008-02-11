به گزارش خبرنگار مهر، رودساز که به تازگی پای راستش شکسته در کنار پریزاد سیف در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازد. "چاه" که توسط حسین‌زاده دراماتورژی شده داستان زنی است که همسرش وی و فرزندانش را به امید یافتن کاری مناسب ترک کرده و این زن در نبود همسر خود در روستایی با مشکلاتی رو به رو می‌شود.

"چاه" پیش از این در فصل تابستان در خانه نمایش اجرای عمومی داشت که مورد استقبال عموم نیز قرار گرفت. این نمایش روز پنجشنبه 25 بهمن ساعت 16:30 و 20 در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. جشنواره تئاتر فجر از 17 تا 26 بهمن در بیش از 30 سالن تئاتری در تهران برگزار می‌شود.