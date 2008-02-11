82 تن سوخت هسته ای در نیروگاههای کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وزیر نیرو، ظهر امروز در جمع راهپیمایان یوم الله 22 بهمن در ارومیه قدرت مردم ایران و توکل به خدا را پشتوانه بزرگ انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: در سایه تلاش و همت جوانان دانشمند و متخصص ایرانی روز به روز شاهد توسعه وپیشرفت همه جانبه ایران در دنیا هستیم که دستیابی به سوخت انرژی هسته ای تنها گوشه ای از این موفقیت هاست.

وی خاطرنشان کرد: تمامی این موفقیت ها در سایه همدلی و وحدت اقوام و مذاهب و گروه های مختلف ملت ایران حاصل شده است که امروز این راهپیمایی عظیم برگ زرین دیگری بر این پیروزی ها اضافه کرد.

فتاح خطاب به مردم آذربایجان غربی عنوان کرد: استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن اقوام و مذاهب گوناگون از جمله شیعه، سنی، آشوری، ارمنی و... نماد اتحاد، همدلی و انسجام اسلامی در ایران و سمبل وحدت در کشور محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به اهداف و خدمات دولت نهم بیان داشت: دولت نهم یک دولت مردمی و انقلابی است و در این راستا تمامی اقدامات و کارهایی که انجام داد، کارهای انقلابی بودند.

فتاح انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام آن با وزارت کشور، سهمیه بندی سوخت، تمرکز زدایی، دادن اختیارات به استانداران و... از جمله مهمترین کارهای انقلابی دولت احمدی نژاد برشمرد و گفت: هرچند تمام این اقدامات در روزهای اول با موج انتقادات مواجه شدند اما امروز شاهد هستیم که برکات این اقدامات در جای جای ایران طنین انداز شده است و مردم هم اکنون از بزرگترین حامیان دولت در این بخش ها هستند.

وی در ادامه با اشاره به سایر اقدامات دولت در تمامی بخش ها عنوان کرد: امروز به مدد انقلاب اسلامی و تلاش دولت نهم شاهد عمران و آبادانی در تمامی شهرها به خصوص مناطق روستایی و محروم استانها هستیم که افتتاح ده ها هزار طرح عمرانی در دهه فجر تنها گوشه ای از تلاش دولت است.

فتاح همچنین با اشاره به طرح های عمرانی افتتاحی دهه فجر در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با 1500 مگاوات تولید برق و صرف اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان فردا در شهرستان ارومیه آماده بهره برداری است.

وی بهره برداری از سدهای ماکو، حسنلو، شهرچایی، بوکان و مهاباد را از دیگر خدمات دولت نهم در این منطقه ذکر کرد و اظهار داشت: در این استان همچنین 11 سد بزرگ و کوچک در دست احداث و بهره برداری است و تعداد دیگری نیز در دست مطالعه است.

وزیر نیرو یادآورشد: با بهره برداری از این طرح ها در ماه های آینده شاهد تحول عظیمی در صنعت آب و برق و.. خواهیم بود.

فتاح ، عصر امروز در جلسه مدیران آذربایجان غربی حضور خواهد یافت .