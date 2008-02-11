سومین نمایشگاه بین المللی کامپوزیت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه فردا در ساختمان شماره 2 خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.

کامپوزیت در مهندسی مواد معمولا به موادی گفته می‌شود که از یک فاز زمینه (ماتریکس) و یک تقویت کننده (پرکننده) تشکیل شده باشند.



کامپوزیت در اصل از دو یا چند جزء تشکیل شده است.به گونه ای که این مواد مجزا و در مقیاس ماکروسکوپی قابل تشخیص هستند. کامپوزیت از دو قسمت اصلی ماتریکس و تقویت کننده تشکیل شده است. ماتریکس با احاطه کردن تقویت کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می دارد. تقویت کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار میگردد. به طور کلی تقویت کننده می واند به صورت فیبرهای کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد.

مهمترین مزیت مواد کامپوزیتی آن است که با توجه به نیازها، می‌توان مواد جدیدی با خواص مطلوب تولید کرد. به طور کلی مواد کامپوزیتی دارای مزایایی چون مقاومت مکانیکی نسبت به وزن بالا، مقاومت در برابر خوردگی بالا، خصوصیات خستگی عالی نسبت به فلزات و خواص عایق حرارتی خوب است.

فایبرگلاس یکی از پرکاربردترین کامپوزیت‌هاست. فایبرگلاس یک کامپوزیت با زمینه پلیمری است که توسط فیبرهای شیشه تقویت شده است.

آدرس پایگاه اینترنتی انجمن کامپوزیت ایران www.ircomas.org است.