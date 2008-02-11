همایش"رهبری انقلاب اسلامی ایران" در کنیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش علی باقری رایزن فرهنگی ایران در نایروبی گفت: امام خمینی (ره) همواره بر وحدت اسلامی تأکید داشت و به همین منظور همیشه به حجاج ایرانی توصیه می‌کرد که در مراسم حج و فعالیتهای معنوی آن با دیگر مسلمانان هماهنگ باشند.

شیخ شی بوانا از علمای اهل سنت نیز به توصیف دستاورده های انقلاب اسلامی پرداخت و بر ادامه مسیر امام راحل (ره) تأکید کرد و از حضار خواست تا همچون امام راحل(ره) به فقراء و قشر پایین جامعه توجه کنند.

این همایش با اجرای سرود گروه مدرسه نجاح نایروبی و همچنین پخش فیلمی از چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی و دستآوردهای آن همراه بود.

