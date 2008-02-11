انتقاد سعید بیابانکی از تغییر رای داوران شعر فجر در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر در متنی اعتراضی و طنزآمیز نوشته است: گرچه انتخاب شدن یا نشدن در عرصه شعر چیزی به شعر شاعر نمی افزاید یا از آن نمی کاهد ولی از اتفاق جالبی که در جریان جشنواره شعر فجر استان اصفهان رخ داد نمی توان به آسانی گذشت.

وی آورده است: به طور تصادفی آگاه شدم که هیئت محترم داوران این جشنواره در استان اصفهان این کمترین را به اتفاق آراء به عنوان شاعر برتر استان اصفهان برگزیده اند ولی اداره کل ارشاد استان اصفهان این رای را باطل کرده است! ظاهرا بازار رد صلاحیتها هنوز هم داغ است! از داوران محترم خسرو احتشامی، علی مظاهری، نرگس گنجی، پانته آ صفایی و آقای شاه زیدی (خروش) و محمد قدسی به خاط حسن نیتشان ممنون و از اینکه رای این بزرگواران به هیچ انگاشته شده از طرف وتو کنندگان معذرت می خواهم!

در این استان عباس کیقبادی، محمد جواد شاه مرادی، مهدی ملکی، جواد زهتاب و پانته آ صفایی (از داوران) تقدیر شدند و قادر طهماسبی نیز به عنوان شاعر برجسته معرفی شد.