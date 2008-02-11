100 میلیارد تومان به طرح آموزش کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر کار و امور اجتماعی، ظهر امروز در نشستی خبری افزود: دراین طرح فارغ التحصیلان دانشگاهی به مدت یک سال در واحد های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار شده و هزینه های این امر نیز توسط دولت و کارفرما تامین می شود که برای امسال دولت حدود 100میلیارد تومان در نظر گرفته است.

جهرمی تصریح کرد: برای سال آینده نیز دولت همین مبلغ را در نظر گرفته ضمن اینکه کارفرما نیز بخشی از هزینه ها را تامین خواهد کرد.

وی یادآور شد: در بخش برنامه بلند مدت نیز طی توافقات صورت گرفته با وزارت علوم مقرر شده برای هر رشته دانشگاه سه واحد آموزشی کارآموزی در نظر گرفته شود.

وزیر کار با اشاره به برنامه بلند مدت نیز اظها ر داشت: باید هر رشته دانشگاهی بر اساس نیازهای جامعه تعریف تا فارغ التحصیلان در هر دوره متناسب با آن نیازها به راحتی وارد عرصه اشتغال شوند که در این برنامه به مسئله نیاز جامعه و رشته های دانشگاهی توجه شده است.

جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر بنگاه های زودبازده در کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت: این طرح در افزایش اشتغال و تقلیل نرخ بیکاری در کنار اجرای دیگر طرح ها بسیار موثر بوده اما مسئله عدم دریافت طرح به عنوان وثیقه از سوی بانک یکی از مسائلی است که در دولت مورد توجه قرار گرفت.

وی علت این امر را ضعف بدنه کارشناسی بانکها دانست و افزود: برخی از بانکها به علت ضعف و کم توانی در ارزشیابی طرح ها مبادرت به دریافت موارد اضافه تری به جز خود طرح کرده و با این کار میزان ریسک پذیری را کاهش می دهند.

وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد: البته این ضعف در بانکهای تخصصی تر مانند کشاورزی، صنعت و معدن و تا حدودی ملی کم تر دیده می شود اما به هر حال لزوم تقویت بدنه کارشناسی بانکها امری ضروری است.

جهرمی همچنین با اشاره به وضعیت تعطیلی واحدهای صنعتی طی مدت گذشته در سطح کشور بیان داشت: هر بنگاه اقتصادی در دوران فعالیت خود سه دوره تاسیس و کودکی، رونق اقتصادی و پیری را پشت سر می گذارد اما با اعمال یک مدیریت خوب و مناسب می توان دوران پیری یک بنگاه اقتصادی را به تاخیر انداخت.

وی یادآور شد: دولت در این بخش نیز تا حد امکان مبادرت به ارائه آموزشهای مدیریتی لازم برای مدیران بنگاه ها کرده است.

جهرمی همچنین با اشاره به مسئله اعزام نیروی انسانی به خارج از کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر این امر کاهش یافته زیرا جامعه در پی رشد روز افزون در بسیاری از قسمتها به نیروهای متخصص و ماهر نیازمند است.

وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنان خود از وجود دو میلیون و 250 هزار بیکار خبر داد و اظهار داشت: نرخ بیکاری در سطح کشور هر سه ماه یک بار توسط مرکز آمار ارائه می شود که بر اساس آمار پاییز، این نرخ 8/9 درصد اعلام شده است.