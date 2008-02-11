اجرای دو نمایش در بخش ویژه ملل تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر فجر اعلام کرد امروز نمایش‌های "رامایانا" به کارگردانی چوآسوپونگ از سنگاپور و "روح عروسک" به کارگردانی نگوکیم لوان از ویتنام در تماشاخانه سنگلج و مجموعه فرهنگی هنری نوجوانان تهران روی صحنه می‌روند.

"رامایانا" کاری از موسسه اپرای پکن سنگاپور است که ماجرای جدایی شاهزاده راما و شاهزاده سیتا از یکدیگر را روایت می‌کند. چاوسوپونگ کارگردان نمایش و موسس گروه اپرای پکن سنگاپور دارای مدرک دکترا از دانشگاه کوئینز بلفاست انگلستان و استاد آکادمی هنرهای زیبا ناینانگ سنگاپور است. این نمایش ساعت 19 در تالار سنگلج اجرا می‌شود.

"روح عروسک" نیز کاری از گروه عروسک‌های آبی تانگ لانگ است که از 14 بخش از جمله بالابردن پرچم جشنواره، اژدهای تک شاخ، گرفتن قورباغه‌ها، شکار روباه، رقص شیر و ... تشکیل شده است. گروه نمایشی تانگ لانگ سال 1969 توسط انجمن مردمی هانوی تاسیس شده است. "روح عروسک" ساعت 16 در مجموعه فرهنگی هنری نوجوانان به صحنه می‌رود.