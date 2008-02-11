دوست داشتم کریمی موفق باشد / بی اختیار به زمین دویدم

حسن رودباریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیمش مقابل ابومسلم مشهد گفت: فکر می کنم در مجموع تیم ما برتر از تیم ابومسلم بود و توانستیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. در هر دو نیمه شانس های گل ما بیشتر از تیم ابومسلم بود و اگر در همان 45 دقیقه اول از موقعیت های صددرصد خود استفاده می کردیم، شاید درپایان با برتری 4 بر3 به رختکن می رفتیم. در مقابل تمام بدشانسی های تیم فوتبال پرسپولیس، حریف از تک شانس های خود نهایت بهره را برد و خیلی راحت به سه گل رسید.

وی تغییر نتیجه از شکست 3 برصفر به تساوی را شاهکار بازیکنان پرسپولیس دانست و گفت: بازیکنان در بین دو نیمه هم قسم شدند تا نتیجه را تغییر دهند. این کار از هر تیمی بر نمی آید و هنر بازیکنان پرسپولیس بود که در زیر فشار روحی بالا بازی را به تساوی کشاندند.

رودباریان در ادامه پیرامون عملکرد فرشید کریمی در بازی مقابل ابومسلم مشهد گفت: فرشید در به ثمر رسیدن گل های ابومسلم مقصر اصلی نبود. او با اینکه در ترکیب اصلی تیم نیست اما همیشه در تمرینات حضور دارد و خوب و با انگیزه کار می کند. من به شخصه دوست داشتم فرشید از فرصت به وجود آمده نهایت بهره را می برد و روز موفقی داشت اما روی چند اتفاق تمرکز خود را از دست داد. خوشبختانه در بین دو نیمه خود را از نظر روانی بازسازی کرد و توانست در نیمه دوم مسلط عمل کند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به زمان به ثمر رسیدن گل سوم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: زمانی که گل به ثمر رسید دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم وبی اختیار به زمین و سمت فرشید کریمی دویدم.

وی ادامه داد: درست است که فرشید یک رقیب برای من است اما او را بیشتر یک دوست خوب می دانم تا یک رقیب. در تیم ما همه فرشید را دوست دارند و به خاطر او هم قسم شدند تا نتیجه بازی برابر ابومسلم را تغییر دهند.

رودباریان در پاسخ به این سئوال که چرا در بازی با ابومسلم از وجودش در ترکیب اصلی استفاده نشد؟، گفت: پس از آنکه به تیم ملی دعوت نشدم از نظر روحی شرایط خوبی نداشتم اما خوشبختانه خوب تمرین کردم و آماده بازی بودم. اینکه چرا بازی نکردم را باید مربیان پاسخگو باشند.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه برای وی موفقیت تیمش مهمتر از بازی در ترکیب اصلی است، افزود: فرقی نمی کند من دروازه بان اصلی باشم یا فرشید کریمی. آنچه اهمیت دارد، موفقیت تیم است که تا به امروز محقق شده است.

رودباریان در خصوص اضافه وزنش که مهمترین عامل برای نیمکت نشینی او عنوان شده بود، گفت: بازی نکردن من ربطی به این چیزها ندارد. اگر اضافه وزن داشتم، نیم فصل اول هم فرصت بازی پیدا نمی کردم.