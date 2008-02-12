به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس کل دادگستری استان فارس عصر روز گذشته امروز در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان این دادگاه در جمع خبرنگاران، دادگاه عمومی بخش زرقان را از حوزه های قضایی موفق استان فارس دانست.

احمد سیاوش پور زیر بنای ساختمان دو طبقه مذکور را 800 متر مربع اعلام و اضافه کرد: با توجه به قدمت تاریخی بخش زرقان مردم این منطقه استحقاق برخورداری از امکانات بیشتر و بهتری را دارند.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات توام با رضایت مندی مردم، رفع اطاله دادرسی و کاهش زمان رسیدگی همراه با کیفیت مطلوب آرا از مهمترین اهداف دستگاه قضایی است که تاکنون در سطح استان به نتایج مناسبی نیز در این باره دست یافته ایم.

رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه اگر بحث اشتغال در جامعه به نقطه مطلوب برسد آمار جرائم و اعتیاد نیز کاهش می یابد اظهار داشت: باید تلاش شود که تمامی افراد جامعه در مسیر اهداف اصلی انقلاب حرکت کرده تا در این رابطه به تحقق اهداف خود مبنی برکاهش جرایم دست یابیم.

سیاوش پور در ادامه اتحاد ملی و انسجام تمامی آحاد جامعه در عرصه های مختلف را کار ساز و مفید دانست و ادامه داد: نهاد شورای حل اختلاف نمونه بارزی از مشارکت مردمی است و با وجود این شوراها فرهنگ صلح وسازش در جامعه رواج بیشتری می یابد.