فصل آینده را با منفی 6 امتیاز شروع کنیم/این زیباترین بازی پرسپولیس بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه همه فوتبال در برد و باخت نیست، خاطر نشان کرد: روز 21 بهمن و بازی با ابومسلم فراموش می شود اما برای ما و هواداران پرسپولیس حفظ اصول تیمی و رعایت مسائل اخلاقی است که در حافظه ها خواهد ماند. نتیجه این بازی چیزی از باخت برای ما کمتر نداشت اما من از بازیکنان تیم راضی هستم، چه به لحاظ پیاده کردن مسائل فنی و تاکتیکی و چه به خاطر نشان دادن مسائل جوانمردی و اخلاقی.

کاشانی درباره آخرین تحولات پرونده باشگاه کوپیان و کسر 6 امتیاز از پرسپولیس گفت: کسر 6 امتیاز قطعی است اما ما از فدراسیون فوتبال و آقای کفاشیان می خواهیم با مکاتبات خود با فیفا درخواست کنند این کسر 6 امتیاز مشمول فصل بعد ما شود و ما فصل آینده را با منفی 6 امتیاز آغاز کنیم. این اتفاقی است که در کشورهای دیگر از جمله ایتالیا نیز افتاده و امکان پذیر است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: همانطور که می دانید این حکم در فروردین امسال قطعی شده و قرار بوده در فصل گذشته علیه پرسپولیس اجرا شود اما حالا و با گذشت 10 ماه اقدام به اجرای آن کرده اند. بنابر این خواسته ما این است که با توجه به حضور پرسپولیس در کورس قهرمانی، فدراسیون از فیفا بخواهد که ما فصل بعد را با شش امتیاز منفی آغاز کنیم.

