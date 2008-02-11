انقلاب اسلامی ایران الهام بخش جنبشهای آزادیبخش و امیدبخش مستضعفان

به گزارش خبرگزاری مهر، تاثیر بر جنبشهای سیاسی و حرکتهای سازمانی دسته جمعی وهمچنین افکار عمومی از دیگر پیامدهای انقلاب اسلامی ایران به ویژه در سطح منطقه ای بود. اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان حاکم بر منطقه، تخاصم دو ابرقدرت شرق و غرب و رقابت تعیین حوزه نفوذ، تعیین دایره امنیتی بر اساس توان و قدرت نظامی- سیاسی مواردی بودند که منطقه خاورمیانه در دهه 1970 میلادی به شدت درگیر این مسائل بود.

انتخاب شعار "نه شرقی و نه غربی" که رهبری انقلاب ایران بر آن اهتمام ویژه داشت؛ سبب شد تا جنبشهای مبارز در خاورمیانه به یکباره خود را در موقعیتی استثنایی ببینند. حمایت از جنبشهای اسلامی در وهله اول و پشتیبانی از جنبشهای رهایی بخش از دیگر سو سبب شد تا به دلیل تمایلات عمیق مردم به اندیشه های نوین اسلامی وضع موجود در منطقه دچارچالشی دیگر شود و بحث بر سر توزیع مجدد قدرت بر اساس واقعیتهای موجود اجتماعی مطرح شود.

این رویکرد سبب شد تا گرایشها و بنیانهای فکری طیفهای وسیعی از مجاهدین در افغانستان و همچنین مبارزات ملت فلسطین به صورت تشکیلاتی در قالب جنبشهای ضد صهیونیستی و به ویژه جریان مقاومت اسلامی در منطقه، با تحولاتی بنیادی و بینشی روبرو شوند.

قیام مجاهدان در افغانستان علیه دولت دست نشانده این کشور تا زمانی که این مبارزات به تنشهای درون گروهی منجر نشده بود، الگویی بود که الهام گرفته از تفکر انقلابی جمهوری اسلامی ایران بود .حزب الله لبنان به طور مستقیم با تأثیر از انقلاب اسلامى تاسیس ‏شد. انقلاب اسلامى سبب تحکیم و فزونى احزاب و دسته‏هاى مجاهدان افغانستان و تشدید چالش قواى اشغالگر شوروى ‌شد.

براى نمونه مى‏ توان از بعضى از جنبشهاى فلسطینى یاد کرد. برخى از جنبشها نیز به انگیزه‏هاى متفاوت و به درجاتى راه تنافر و واگرایى از انقلاب اسلامى را در پیش گرفتند که در این میان مى ‏توان از جبهه نجات اسلامى الجزایر و گروه طالبان نام برد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده و قراین ملموس، تاسیس حزب‏ الله لبنان به تاسی و تاثیرپذیری از انقلاب اسلامى بوده است.

"حسن حب الله" عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت درمجلس لبنان ضمن تمجید از دستاوردهای انقلاب اسلامی وتاثیر آن در بیداری مستضعفان جهان به العالم گفت : پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امید بزرگی در دل همه مستضعفان و مظلومان جهان ایجاد کرد.

حب الله افزود: آمریکا در زمان رژیم شاه سابق، بر ایران سلطه داشت، اما با سرنگونی این رژیم، یکی از دژهای خود را در منطقه خاورمیانه از دست داد و مظلومان با پیروزی انقلاب اسلامی احساس کردند که برای اولین بار امیدی برای مقابله با طرح سلطه گرانه آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ایجاد شده است.



این نماینده حزب الله در مجلس لبنان گفت : به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جنبشهای آزادیبخش و مقاومت در جهان عرب به ویژه علیه اشغال فلسطین و دیگر سرزمینهای عربی توسط صهیونیستها، سربرآوردند و این جنبشها و حرکتهای آزادیبخش از دل اصول ومبانی انقلاب اسلامی ایران نشات گرفتند که مبانی واصولی اسلامی است و از ملتها می خواهد تا دربرابر ظلم بایستند و سرتسلیم فرو نیاورند.



حب الله افزود: این حرکت آزادیخواهانه در لبنان و فلسطین آغاز شد تا بر روح مبارزاتی و جهادی امت اسلامی و گزینه مقاومت به عنوان تنها راه برای مقابله با طرح صهیونیستها و آمریکا برای سلطه بر منطقه تاکید کند.



وی به جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه بلند امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: ایشان همواره در بیانیه ها و سخنرانی های خود بر حمایت از مقاومت فلسطین تاکید می کردند.



حب الله خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) بر خط مشی جهادی تاکید کردند و از ملت لبنان خواستند تا به خط مشی مقاومت پایبند باشند، زیرا راهی برای بازپس گیری سرزمین و حقوق مشروع ملت لبنان به جز مقاومت وجود ندارد و رژیم اسرائیل زبان گفتگو و مطالبه حق را نمی فهمد و تنها زبان گلوله و موشک را می فهمد.



وی با بیان اینکه خط مشی مقاومت در لبنان اجرا شد؛ اظهارداشت : مقاومت نه تنها برای ملت لبنان، بلکه برای همه ملتهای منطقه ثابت کرد که از راه مقاومت می توان سرزمین اشغال شده و حقوق غصب شده را بازپس گرفت.



نماینده حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از مظلومان و کسانی که سرزمین آنها اشغال شده است؛ اعم از لبنان یا فلسطین و سایر ملتها حمایت کرده است.



همچین"عدنان ابوناصر" رئیس انجمن روابط ایران و فلسطین گفت : انقلاب اسلامی ایران، زلزله سیاسی بزرگی در سطح منطقه به ویژه درباره مسئله فلسطین ایجاد کرد و حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذارانقلاب اسلامی ایران از همان آغاز انقلاب در چهار دهه گذشته منادی حقوق ملت فلسطین بودند.



به گزارش مهر، ابوناصر درگفتگو با العالم افزود: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) موازنه قوا را برهم زد و معادلاتی را که تا آن زمان برقرار بود، تغییر داد.



رئیس انجمن روابط ایران و فلسطین گفت : توجه و اهتمام امام خمینی (ره) به مسئله فلسطین نشانه پایبندی ایشان به این مسئله به عنوان مسئله ای دینی و عبادی بود به گونه ای که ایشان جمعه آخر ماه مبارک رمضان هرسال را به نام روز جهانی قدس در نزد ملتهای اسلامی نامگذاری کردند تا مردم هرسال در این روز ندای آزادی و بازگرداندن فلسطین غصب شده به آغوش امت اسلامی را سردهند.

راهپیمایی های بزرگ مردمی امروز در مناطق مختلف ایران با مشارکت مسئولان بلندپایه نظام و در راس آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.