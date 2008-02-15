یک اتفاق ساده

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است سیاست صدا و سیما در برخورد با واقعه انقلاب دگرگون شده و سعی می‌کند با پخش تصاویری که تاکنون پخش نشده یا طرح مباحثی که مجال پرداختن به آن در رسانه ملی امکانپذیر نبود، فضایی باز و انتقادی ایجاد کند تا هم تجربه‌ای دوباره‌ برای نسل انقلاب باشد و هم نسل سوم را با وقایع آن دوران آشنا کند.

در سال‌های اخیر پخش تصاویری مثلا از دادگاه خسرو گلسرخی یا مرحوم مهندس بازرگان از رسانه ملی با واکنش متفاوت محافل سیاسی و حتی خانواده‌های ایرانی رو به رو شد. در ادامه این روند امسال شبکه سوم سیما در ایام دهه فجر پخش برنامه‌ای به نام "محرمانه" را شروع کرد که در نوع خود کاری تازه‌ است و البته نقاط ضعف هم دارد.

طبعا هر مخاطبی با دیدن و شنیدن نام "محرمانه" انتظار دارد چیزی را‌ ببیند و بشنود که تاکنون نه دیده و نه شنیده یا برای نخستین بار از رسانه ملی شاهد آن باشد. "محرمانه" از این جنبه برنامه‌ای موفق است و می‌توان آن را نوعی آزمون و خطا و راهگشای برنامه‌های دیگر و باز شدن فضا در سال‌های آینده در نظر گرفت.

تصاویر قدیمی از صحبت‌های نمایندگان مردم در مجلس که بین حرف‌های مهمانان پخش می‌شود خود یک اتفاق است، اما در گفتگو با مهمانان برنامه شاهد اتفاقی خاص یا حرف‌های محرمانه‌ نیستیم. شاید این عنوان درشت برای چنین برنامه‌ای مناسب نبود، چرا که آنچه مهمانان بیان می‌کنند حرف‌هایی تکراری است که در فضایی جوانانه با دکوری متفاوت بیان می‌شود.

نکته دیگر در مورد مجریان برنامه است که گویا ملاک انتخاب آنها بیشتر قیافه و تیپ بوده تا معلومات. مشخص است بسیاری از پرسش‌ها از آن مجریان نیست و سه مجری جوان برنامه اساسا توانایی بحث و به چالش کشیدن مهمانان را ندارند. نمونه هم سکوت یکی از آنها در مقابل پرسش ساده مهمان برنامه درباره زمان برگزاری مجلس دوم شورای اسلامی است.

محرمانه و برنامه‌هایی از این دست نوعی آزمون و خطا برای رسانه ملی است که هر چه از سال 1357 دورتر می‌شویم، نیاز جامعه و نسل پرسشگر را در ایجاد فضایی بازتر برای نقد و توصیف انقلاب اسلامی می‌بیند. "محرمانه" به تهیه‌کنندگی علی زاهدی و احسان علیخانی از 12 بهمن در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای هر شب از شبکه سه پخش می‌شود و به وقایع انقلاب می‌پردازد.