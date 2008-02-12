به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه حضور میلیونی مردم ایران را به روایت خود صدها هزار نفری توصیف کرد تا بار دیگر نشان دهد که رسانه های غربی چندان در انعکاس حقایق صحنه ایران، جانب عدالت و انصاف و حتی مسائل حرفه ای را رعایت نمی کنند.

خبرنگاران این رسانه مهم غربی روز گذشته در مناطق مختلف تهران مستقر شدند و از شور و حماسه مثال زدنی ملت ایران گزارشهای مستقیم تهیه کردند.

فرانس پرس در گزارش خود اعلام کرد : جمع عظیمی از مردم از نقاط مختلف تهران به سوی میدان آزادی حرکت کردند.

این رسانه ، "شعار مرگ بر آمریکا" را شعارمحوری ملت ایران در راهپیمایی امروز عنوان کرد.

در گزارش فرانس پرس آمده است : تظاهرکنندگان شعار می دادند "مرگ بر آمریکا"، "مرگ براسرائیل"،" اسرائیل دشمن انسانیت و اسلام است".

در این گزارش آمده است : برخی مردم پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود :" جانم فدای رهبر" یعنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

فرانس پرس همچنین از برگزاری تظاهرات گسترده در دیگر نقاط ایران اسلامی خبر داد و در این باره گزارش داد : تظاهرات مشابهی در مناطق دیگر ایران برگزار شد و همانگونه که تلویزیون ایران نشان داد تظاهرات باشکوهی در کرمان در جنوب شرق ایران برگزار شد.

شنیدن شعار"مرگ برفرانسه" برای خبرنگاران فرانسوی در تظاهرات روز 22 بهمن جالب توجه بود؛ در گزارش فرانس پرس آمده است : برخی در راهپیمایی 22 بهمن شعار مرگ بر فرانسه سر می دادند . روابط تهران و پاریس در پی تشدید مواضع فرانسه در برابر برنامه هسته ای ایران رو به وخامت نهاد.

سردادن شعارهایی از سوی مردم ایران در حمایت از حقوق مشروع هسته ای خود از دیگر نکاتی بود که مورد توجه گزارشگران غربی قرار گرفته بود. مردم با شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" از دولت خود در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ که خواهان دست برداشتن ایران از غنی سازی اورانیوم است، حمایت کردند.

البته خبرگزاری فرانسه در تلاش برای کم رنگ کردن ماهیت مردمی مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی باشکوه روز گذشته، آن را به انتخابات آتی ربط داد و اعلام کرد : تلویزیون و رادیوی ایران از چند روز پیش با پخش سرودهای ملی از ملت برای شرکت درجشنهای پیروزی انقلاب دعوت کرد که این راهپیمایی حدود یک ماه پیش از انتخابات مجلس برگزار شد که قرار است 14 مارس (24 اسفند) برگزار شود.

در این میان شبکه الجزیره، اقدام به پخش مستقیم سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درجمع پرشور مردم تهران کرد.

شبکه های دیگر منطقه ای و بین المللی از جمله العربیه، بی بی سی،سی ان ان، المنار و فرانس 24 حضور گسترده و پرشور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن را بازتاب دادند.



در این میان، خبرگزاری رسمی قطر با انعکاس راهپیمایی های گسترده و باشکوه ملت ایران در بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید کرد که ملت ایران در این روز بار دیگر از مبارزات ملت فلسطین برای بازپس گیری حقوق غصب شده آنها از سوی صهیونیستها تاکید کردند.



به گزارش ، خبرگزاری قطر(قنا) در گزارشی از مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در تهران و دیگر شهرهای ایران نوشت : مردم شرکت کننده در راهپیمایی های بزرگداشت سالروز انقلاب اسلامی در بیانیه پایانی بر حمایت ایران از مبارزات ملت فلسطین و دولت منتخب آنها تاکید و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی از بحران سیاسی در لبنان بر ضرورت توافق ملت لبنان درباره انتخاب رئیس جمهوری، هرگونه دخالتهای خارجی و تصمیم گیری در خارج از لبنان محکوم شده است.

خبرگزاری قطر با پخش بخشهایی از این بیانیه به ویژه درباره حمایت مردم ایران از برنامه هسته ای صلح آمیز وحقوق مشروع هسته ای آنها نوشت : راهپیمایی های بزرگ مردمی در مناطق مختلف ایران با مشارکت مسئولان بلندپایه نظام و در راس آنها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد.