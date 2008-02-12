به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دادگاه نظامی در گوانتانامو در تلاش برای صدور حکم اعدام برای شش مظنون القاعده به اتهام مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 است.

تلاش پنتاگون برای گرفتن حکم اعدام این متهمان با اعتراض گروههای حقوق بشردرباره نحوه بازجویی ها و فرایند صدور حکم روبرو شده است.

از دیگر چالشهایی که پنتاگون و سیا(سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) در ارتباط با این افراد مظنون با آن روبرو هستند مسئله شکنجه این متهمان و از جمله استفاده از روش غرق مصنوعی درشکنجه این افراد است.

از دیگر مسائل چالش برانگیز در پرونده این مظنونین که بارها از سوی گروههای حقوق بشر مطرح شده است مستند نبودن دلایل محکومیت آنها در رابطه با حملات تروریستی 11 سپتامبر است .

لازم به ذکر است، این شش نفر که "خالد شیخ محمد" مشاور سابق بن لادن رهبر القاعده نیز در میان آنها است، از متهمان اصلی حوادث 11 سپتامبر که در نتیجه آن سه هزار نفر کشته شدند،به شمار می روند.



محاکمه این افراد در همان زندان گوانتانامو واقع در خلیج کوبا برگزارخواهد شد. این محاکمه در حالی برگزار می شود که برخی از این زندانیان تا کنون از داشتن وکیل محروم بوده اند.



وضعیت در زندان گوانتانامو به حدی بغرنج است که در آبان ماه سال جاری، یک روزنامه آمریکایی با ارائه گزارشی از این زندان مخوف نوشت : وضعیت در این زندان به گونه ای است که در سالهای اخیر 41 خودکشی توسط زندانیان گوانتانامو به ثبت رسیده است.



حدود 340 زندانی در حال حاضر در زندان گوانتانامو در کوبا اسیرهستند که به اتهام مشارکت در عملیاتهای تروریستی بدون هیچ توجیه اتهامی در این محل نگهداری می‌ شوند.



در همین رابطه چندی پیش، دریادار"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، زندان مخوف گوانتانامو را سبب مخدوش شدن وجهه کشورش در جهان دانست و بر ضرورت بسته شدن آن تاکید کرد.



