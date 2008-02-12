به گزارش خبرگزاری مهر، از حدود دو ماه قبل، یک سایت اینترنتی به مناسبت شصتمین سالروز تولد اسطوره دنیای عکاسی قرن بیستم به جمع آوری و نمایش عکسهایی از سراسر دنیا پرداخت که با دوربین عکس فوری Polaroid گرفته شده بودند.

در حقیقت شرکت Polaroid که مخترع و ارائه دهنده لیسانس دوربینهای عکس فوری است از یکسال قبل تولید این نوع دوربینها را متوقف کرد و به این ترتیب این ماشین عکاسی در کنار دیگر اشیای موزه فناوری جای گرفت.

باوجود این، هنوز در آمریکا و مکزیک کاغذهای مخصوص این دوربینها تولید می شد اما اکنون مقامات تولیدکننده این کاغذها اعلام کرده اند که تا پایان سال تولید این نوع کاغذهای چاپ عکسهای فوری را متوقف می کنند.

بی شک وداع با فناوری که 60 سال قبل توسعه داده شد و به خصوص در سالهایی که دوربینهای دیجیتال و تلفنهای همراه، ایده عکاسی را تغییر نداده بودند توانست تحول بزرگی در شیوه های عکاسی مدرن ایجاد کند، بسیار دشوار است.

در حقیقت در زمانی که برای چاپ یک عکس به مواد شیمیایی ویژه ای نیاز بود و ظهور و چاپ عکس زمان زیادی می گرفت این دوربینها در کمترین زمان عکسهای فوری را به کاربر عرضه می کردند.

این درحالی است که امروزه گرفتن و چاپ عکس بسیار ساده شده است. به طوری که با فشار دادن یک دکمه روی تلفن همراه و یا دوربین دیجیتال عکس گرفته می شود و سپس با اتصال دوربین به رایانه و تنها با کمک یک چاپگر رنگی می توان عکس مورد نظر را به صورت چاپ شده مشاهده کرد اما در گذشته تنها Polaroid بود که می توانست به سرعت عکس را مستقیما و بدون نیاز به روشهای ظهور و چاپ به خانواده ها نشان دهد.

هرچند این دوربینها هرگز تنوانستند یک اثر هنری ماندگار خلق کنند اما از سوی خانواده ها و عکاسان حرفه ای خبری با استقبال زیادی مواجه شدند.

شرکت Polaroid در سال 1937 متولد شد. این شرکت در آن زمان لنزهای پلاریزه شده را برای استفاده های علمی و نظامی تولید می کرد و بعدها از این لنزها برای ساخت عینکهای آفتابی بهره جست.

اولین دوربین Polaroid واقعی که توانایی گرفتن عکسهای فوری را داشت در سال 1948 ساخته شد. این شرکت از سال 2001 در کنار تولید این دوربینها، تولید دوربینهای دیجیتال را هم آغاز کرد و در سال 2005 توسط یک شرکت سرمایه گذاری خریداری شد.

شاید با پایان خط تولید کاغذهای چاپ فوری Polaroid، این دوربین برای همیشه بازنشسته و روانه موزه شود اما بی شک عکسهایی که از خود به یادگار گذاشته است همیشه گوشه ای از آلبومهای خانواده ها را پر خواهد کرد.