به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال در این خصوص نوشت که یاهو پیشنهاد خرید این شرکت از سوی شرکت بیل گیتس به ارزش 6/44 میلیارد دلار را نخواهد پذیرفت.

هرچند هنوز مقامات یاهو در این خصوص اظهار نظر رسمی نکرده اند و سخنگوی دومین موتور جستجوی دنیا نیز در این مورد اظهار داشت: "هیئت مدیره یاهو درحال ارزیابی این پیشنهاد است."

این درحالی است که به اعتقاد این روزنامه آمریکایی، پاسخ منفی یاهو به مایکروسافت، رسما امروز دوشنبه ابلاغ خواهد شد.

یکی از دلایلی که وال استریت ژورنال در خصوص این تصمیم مطرح کرده است قیمت پیشنهادی مایکروسافت به یاهو است.

ر حقیقت این قیمت کمتر از ارزش واقعی این موتور جستجو است به ویژه آنکه مقامات شرکت "ردموند" در روزهای اخیر قیمت اولیه 6/44 میلیارد دلار را به 8/41 میلیارد دلار کاهش داده اند.

از سوی دیگر گوگل اولین موتور جستجوی دنیا که موفقیتش با پیروزی شرکت بیل گیتس در این خرید با تهدید مواجه می شود به یاهو ائتلاف و ارائه استراتژیهای جدید را پیشنهاد کرده است و به نظر می رسد ائتلاف یاهو با گوگل طبیعی تر باشد.

گروه بیل گیتس در نخستین روز عرضه پیشنهاد خود قیمت 31 دلار برای هر سهم را پیشنهاد کرده بود که این رقم از روز شنبه به 29 دلار برای هر سهم کاهش یافته است.

به اعتقاد بسیاری از تحلیگران، اگرچه احتمال رد پیشنهاد مایکروسافت از سوی گروه یاهو وجود دارد، با وجود این، یاهو می تواند در جلسه امشب (دوشنبه شب) تقاضای یک قیمت بالاتر تا سقف رقم 34 تا 37 دلار برای هر سهم را از مایکروسافت داشته باشد.