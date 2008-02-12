فشار بر براون برای انجام تحقیقات کامل از جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، برخی از همپیمانان "گوردون براون" در حزب کارگر به وی هشدار داده اند تا زمانی که وی به این مسئله توجه نکند، از حمایت طرفداران ناراضی که به علت جنگ عراق در سال 2003 این حزب را ترک گفته اند، برخوردار نخواهد شد.

آنها می گویند انجام یک تحقیق علنی به وی این توانایی را می دهد تا به این مسئله که اختلافی را بین مردم انگلیس ایجاد کرده، پایان دهد.

بر پایه این گزارش، براون انجام این تحقیقات را رد نکرده، اما با این کار تا زمانی که نظامیان انگلیسی در عراق حضور دارند، مخالف است. طرفداران این تحقیق می گویند حال که نیروهای انگلیسی نقش خود را در بصره از شکل "مبارز" به شکل " نظارت " تغییر داده اند، زمان مناسب فرا رسیده است.

به نوشته ایندیپندنت، براون متقاعد نشده که اقدام مناسب باید نگاهی به گذشته این جنگ و نبود آمادگیها برای پس از آن باشد. احتمالا وی این مسئله را مطرح خواهد کرد که بهتر است به آینده عراق نگاه کرد.

شب گذشته "انجمن فابیان" وابسته به حزب کارگر اعلام کرد : مردم انگلیس که دارای دیدگاههای متفاوتی نسبت به این جنگ هستند، لزوم درسهای آموخته شده از این جنگ را تایید می کنند.

این انجمن تصریح کرد: انجام یک تحقیقات کامل ارزیابی جامعی از دیپلماسی پیش از جنگ، شکستهای اطلاعاتی درباره وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق و نحوه هدایت این جنگ و مشکلات مربوط به بازسازی پس از آن را تضمین خواهد کرد.

این در حالی است که آسوشیتدپرس چندی پیش گزارش داد: بر اساس یک تحقیق جدید در آمریکا، دروغها و سخنرانی های اشتباه رئیس جمهور و مقامهای بلند پایه این کشور قبل از جنگ عراق، سبب حمله به این کشور عربی شد.