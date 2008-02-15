رفع مظلومیت از فرهنگ نیازمند مهندسی خاص خود است

دکتر سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با بیان اینکه اگر طرحی در جامعه در ابعاد مختلف به بهره برداری می رسد باید پیوست های فرهنگی آن لحاظ شود، افزود: باید در کلان اعتبارات، طراحی و برنامه ریزی و کارشناسی های لازم برای توسعه همواره پیوست های فرهنگی لحاظ شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید بدون پیوست فرهنگی به سراغ طراحی توسعه ای برویم، یادآور شد: امروز در برخی از شاخه ها پیوست های فرهنگی در حال شکل گیری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: یکی از مهمترین راهکارهای رفع مظلومیت از فرهنگ این است که فرهنگ به صورت فرابخشی در همه امور دیده و تعریف شود.

دکتر خاموشی با تاکید بر اینکه رفع مظلومیت از فرهنگ نیازمند مهندسی و معماری مختص خود است، خاطر نشان کرد: این مهندسی باید به گونه ای باشد که بتواند فرهنگ را در فضای تنفسی جامعه شکل دهد تا فرهنگ در فضایی پالایش شده، قوت تنفس را به همه آحاد جامعه دهد.

وی با اشاره بر اینکه باید فرهنگ شاخه انگیزشی جامعه را نیز شکل دهد، تصریح کرد : فرهنگ باید انگیزشها را در جهت درست شکل دهد و بتواند مدیریت انگیزه را در جامعه برقرار کند.

دکتر خاموشی یادآور شد: بخش دیگری که در رفع مظلومیت از فرهنگ باید به آن توجه کرد و رهبر فرزانه انقلاب نیز نسبت به آن تذکر دادند جبران نقایص بودجه ای در دستگاه های فرهنگی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب قانون بودجه، برخی از کسریهای سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یکی از متولیان بخش فرهنگ جبران شود.