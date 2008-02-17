  1. هنر
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۸

"کی‌یر کگارد و اقبال؛ فیلسوفان عشق" مجوز نشر گرفت

"کی‌یر کگارد و اقبال؛ فیلسوفان عشق" مجوز نشر گرفت

کتاب "کی‌یر کگارد و اقبال؛ فیلسوفان عشق" ترجمه دکتر محمد بقایی (ماکان) به تازگی مجوز نشر دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر یادآوران که ظرف چند روز آینده کتاب "نقد تواریخ هرودوت" را با ترجمه محمد بقایی (ماکان) به بازار کتاب عرضه می کند، دو کتاب دیگر از این محقق با نامهای "اقبال و کی یرکگارد؛ فیلسوفان عشق" و "نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" را در اوایل سال آتی منتشر می کند. این کتابها آخرین مراحل چاپ را می گذرانند و احتمالا اواخر فروردین ماه منتشر می شوند.

"اقبال و کی یرکگارد؛ فیلسوفان عشق" نوشته پروفسور غلام صابر - اقبال شناس پاکستانی - است که سالها در دانشگاه کپنهاگ (شهر زادگاه کی یر کگارد) به تدریس فلسفه پرداخته و توانسته بررسی تطبیقی دقیقی از زندگی، افکار و آثار این دو فیلسوف عارف مسلک یعنی اقبال لاهوری و کی یر کگارد ارائه دهد.

"نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" را هم دکتر نذیر قیصر - مدرس دانشگاه های پاکستان - نوشته است.

محمد بقایی (ماکان) که پیش از این کتابی با عنوان "اقبال و شش فیلسوف دیگر" را از این نویسنده ترجمه کرده، درباره این اثر گفت: شش ماه قبل که به دانشگاه پنجاب رفته بودم طی ملاقاتی با این مدرس دانشگاه تصمیم گرفتم دو کتاب دیگر او را ترجمه کنم که "نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" یکی از آنهاست.

به گفته وی، نذیر قیصر در این کتاب نگاهی نقادانه به دو مبحث روانکاوی و روان شناسی غرب داشته است. این کتاب نیز اخیرا موفق به دریافت مجوز نشر از سوی وزارت ارشاد شده است.

کد مطلب 637382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها