به گزارش خبرنگار مهر، نشر یادآوران که ظرف چند روز آینده کتاب "نقد تواریخ هرودوت" را با ترجمه محمد بقایی (ماکان) به بازار کتاب عرضه می کند، دو کتاب دیگر از این محقق با نامهای "اقبال و کی یرکگارد؛ فیلسوفان عشق" و "نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" را در اوایل سال آتی منتشر می کند. این کتابها آخرین مراحل چاپ را می گذرانند و احتمالا اواخر فروردین ماه منتشر می شوند.

"اقبال و کی یرکگارد؛ فیلسوفان عشق" نوشته پروفسور غلام صابر - اقبال شناس پاکستانی - است که سالها در دانشگاه کپنهاگ (شهر زادگاه کی یر کگارد) به تدریس فلسفه پرداخته و توانسته بررسی تطبیقی دقیقی از زندگی، افکار و آثار این دو فیلسوف عارف مسلک یعنی اقبال لاهوری و کی یر کگارد ارائه دهد.

"نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" را هم دکتر نذیر قیصر - مدرس دانشگاه های پاکستان - نوشته است.

محمد بقایی (ماکان) که پیش از این کتابی با عنوان "اقبال و شش فیلسوف دیگر" را از این نویسنده ترجمه کرده، درباره این اثر گفت: شش ماه قبل که به دانشگاه پنجاب رفته بودم طی ملاقاتی با این مدرس دانشگاه تصمیم گرفتم دو کتاب دیگر او را ترجمه کنم که "نقد روان شناسی و روان درمانی غرب از نگاه اقبال" یکی از آنهاست.

به گفته وی، نذیر قیصر در این کتاب نگاهی نقادانه به دو مبحث روانکاوی و روان شناسی غرب داشته است. این کتاب نیز اخیرا موفق به دریافت مجوز نشر از سوی وزارت ارشاد شده است.