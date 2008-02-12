به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا کسایی زاده امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه سالیانه 40 میلیارد دلار یارانه گاز در کشور پرداخت می شود، افزود: 57 درصد گاز در سه دهک آخر مصرف می شود که حدود 4 میلیون خانوار را در بر می گیرد.

وی اظهار داشت: دلیلی ندارد که گاز را به قیمت ناچیز به این سه دهک بدهیم و معتقدیم این گروه باید بهای واقعی گاز را بپردازند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه امسال جرایمی برای دهکهای پر مصرف اعمال می شود، خاطر نشان کرد: این کافی نیست و باید قیمتها واقعی شود.

به گفته وی قیمت گاز برای 2 دهک اول مصرف کننده 45 ریال، 5 دهک دوم 100 ریال و 3 دهک پر مصرف 770 ریال محاسبه خواهد شد اما شرکت ملی گاز تلاش می کند این میزان (770 ریال) را به 300 تومان افزایش دهد که اندکی از قیمت واقعی گاز کمتر است.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده که کشور نباید به یک انرژی وابسته باشد، اضافه کرد: در حال حاضر 60 درصد سبد انرژی کشور از گاز تامین می شود که این میزان تا پایان سال به 61 درصد می رسد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران نقص بزرگ این شرکت را نداشتن مخزن برای ذخیره سازی دانست و تصریح کرد: امیدواریم تا 2 سال آینده حداقل 2 مخزن برای بهره برداری از گاز در فصل زمستان داشته باشیم.

کسایی زاده ادامه داد: برای سال آینده 55 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش گاز نیاز است که 14 هزار میلیارد ریال آن از منابع داخلی شرکت و مابقی به صورت وامهای داخلی و خارجی تامین می شود.

وی با بیان اینکه به هر حال شرکت ملی گاز برای تامین پروژه ها با کسری مواجه خواهد شد، خاطر نشان کرد: مجلس 500 میلیون دلار دیگر نیز در بودجه برای شرکت ملی گاز در نظر گرفته است اما اینها جوابگوی نیاز نیست و بهترین راهکار تجدید نظر در قیمت گاز طبیعی است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز در بخش دیگری از سخنانش به دلایل قطع گاز وارداتی از ترکمنستان اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از قطع گاز ، طرف ترکمنی مسئله افزایش نرخ را با هیئتی که از ایران برای مذاکره به این کشور سفر کرده بود مطرح و خواستار افزایش قیمت گاز بر مبنای قیمت صادرات گاز ترکمنستان به روسیه شده بود که قبل از پایان مذاکرات متاسفانه شیرهای گاز خود را به روی ایران بست و مسئله تعمیرات اضطراری را مطرح کرد.

وی در مورد بدهی ایران به ترکمنستان نیز تصریح کرد: به دلیل اینکه پرداختهای ایران از دلار به یورو تغییر کرده بود چند صورت حساب انتهایی ترکمنستان پرداخت نشده بود که اخیرا پیش نویس توافقنامه این موضوع از طرف ترکمنستان ارسال شده که منتظر امضای آن هستیم.

کسایی زاده اقدام ترکمنستان در قطع گاز ایران را شامل خسارتهای سنگین مالی، جانی و حیثیتی برشمرد و تاکید کرد: کارگروهی از ایران مسئول بررسی خسارتهای این مسئله شده است.

وی در مورد موضع شرکت گاز در مقابل این اقدام ترکمنستان که برای 2 سال متوالی صورت گرفته است، عنوان کرد: ما بر اساس اصول و ضوابط مسئله را پیگیری می کنیم اما بحث ما صرفا قرارداد است و هیچ مسئله دیگری را در این موضوع دخیل نمی دانیم.

معاون وزیر نفت در امور گاز همچنین اعلام کرد در روزهایی که کشور با مشکل کمبود گاز مواجه بود مردم روزانه 25 میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی کردند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: تلاش می شود تعدادی از پروژه های این شرکت که قرار بود در سال 88 به بهره برداری برسد به دلیل مقابله با قطع گاز از سوی ترکمنستان در سال آینده قبل از زمستان 87 در مدار تولید قرار بگیرد.

وی پروژه ساخت خط 48 اینچی پارچین به خراسان با اعتبار 1.5 میلیارد دلار را مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین برای پروژه های ساخت ایستگاه تقویت فشار خط چهارم، تکمیل خط سراسری هشتم، تکمیل خط لوله قزوین رشت- آستارا و دو طرفه کردن دستگاه تقویت فشار نور به 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.

کسایی زاده با بیان اینکه شرکت ملی گاز 25 میلیارد دلار پروژه نیز در دست اقدام دارد،خاطر نشان کرد: اگر در رابطه با قیمت گاز تجدید نظر شود می توان این طرحها را بدون کمک دولت اجرا کرد.

وی در مورد عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا در پروژه های گاز اظهار داشت: این قرارگاه کار خود را به خوبی انجام داده و 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما شرکت ملی گاز در حال حاضر به خاتم الانبیا بدهکار است. ضمن اینکه قرار بوده 500 میلیون دلار از سوی بانک مرکزی در اختیار شرکت ملی گاز قرار بگیرد که این مسئله هنوز اتفاق نیفتاده است.

معاون وزیر نفت در امور گاز درباره افزایش قیمت گوگرد هم متذکر شد: هنوز تصمیمی در مورد قیمت گرفته نشده اما قیمت گوگرد افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه گزینه های مختلفی برای قیمت بررسی شده که به زودی اعلام خواهد شد.

کسایی زاده سیاست شرکت ملی گاز را سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه این شرکت در امور زیر بنایی عنوان کرد و افزود: باید به شرکت گاز به عنوان یک بنگاه اقتصادی گاز نگاه کرد.

وی با بیان اینکه سال آینده فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به مدار تولید می آیند، تصریح کرد: از سال 74 تاکنون با کمبود گاز مواجه بوده ایم و با توجه به افزایش مصرف تراز گاز همواره منفی است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولید گاز در کشور به 473 میلیون متر مکعب در روز رسیده در حالیکه ظرفیت اسمی تولید 440 میلیون متر مکعب در روز است.