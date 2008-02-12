به گزارش خبرنگار مهر در تایباد، سعادت علی نیا ظهر امروز در جلسه پرسش و پاسخ کشاورزان با مسئولان که به درمرکز شهر تایباد برگزارشد گفت: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی در شهرستان تایباد هدر دادن آب استحصالی شهرستان از منبع تا مزرعه است که سالانه میلیون ها مترمکعب آب به وسیله کانالهای سنتی قبل ازرسیدن به مزرعه هدر می رود.

مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: برای رفع این مشکل مزارع شهرستان تایباد نیاز به کانال کشی و لوله کشی دارد که اعتبارات تخصیصی در مقابل حجم کارمورد نیاز ناچیز است.

وی گفت: در حال حاضر 1700 کیلومتر کانال سنتی در مزارع کشاورزی تایباد وجود دارد که باید اصلاح شود.

علی نیا گفت: 12 کیلومتر از مجموع کانالهای سنتی شهرستان بهسازی و بتنی شده که از این مقدار 11 کیلومتر آن از سال 1380 به بعد بوده است.

وی از کشاورزان و تولید کنندگان خواست به دلیل بحرانی بودن منطقه و دشت تایباد به لحاظ آبهای زیرزمینی در کانال گذاری و لوله کشی از منبع تامزرعه همکاری نمایند.

علی نیا گفت: تسهیلات بانکی کم بهره دراین خصوص پیش بینی شده است که در حد امکان به بهره برداران تعلق می گیرد.