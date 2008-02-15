برداشتی آزاد از قصه آدم و حوا برای کودکان نوشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که قرار است به صورت دو زبانه و با تصویرگری هدی حدادی توسط نشر علمی فرهنگی منتشر شود، در حال حاضر مراحل اولیه تصویرگری را می گذراند.

سید علی اکبر درباره این اثر گفت: من سعی کرده ام با اقتباس از ماجرای آدم و حوا یک قصه و مضمون مذهبی دلچسب را برای کودکان با فرم و زبانی تازه بنویسم، به خصوص اینکه زبان داستان بیش از هر چیز به نظم نزدیک است.

"من مامانت را نخوردم" داستان کودکانه دیگری از نوید سید علی اکبر است که از سوی همان ناشر منتشر خواهد شد.

این نویسنده کودک و نوجوان همچنین تالیف یک مجموعه 12 جلدی با عنوان "داستانهای ملیکا و گربه" را به پایان برده است. این مجموعه قرار است با تصویرگری لیسا برجسته به وسیله نشر افق عرضه شود.

"آقا غوله"، "بابای من با سس خوشمزه است"، "لی لی و لولو"، "اژدهای چهارشنبه سوری" و... از دیگر آثار زیرچاپ این نویسنده است که سال آتی از سوی نشر شباویز منتشر می شود.

"ماه می خواهد پلنگ را بدزدد" و "بچه غول باید توی مدرسه بماند" از جمله آثار منتشر شده وی طی ماه های اخیر هستند. "بچه غول باید توی مدرسه بماند" امسال در جشنواره مطبوعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنده جایزه شد ولی سید علی اکبر جایزه را نپذیرفت.