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۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۴۰

ایرج زبردست در گفتگو با مهر:

جشنواره‌های ادبی از عملکرد خطی بپرهیزند

جشنواره‌های ادبی از عملکرد خطی بپرهیزند

ایرج زبردست با بیان اینکه جشنواره های ادبی باید از عملکرد خطی بپرهیزند، گفت: من از سال 1376 تا امروز به ندرت در جشنواره یا شب شعری شرکت کرده ام و این امر فقط دلایل شخصی دارد.

ایرج زبردست - شاعر - در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تصور می کنم اگر جشنواره های ادبی از عملکردهای خطی دوری کنند می توانند موثرتر واقع شوند. اگر قرار است جشنواره ای در ابعاد ملی برگزار شود بهتر است حتما از مدتها قبل به واسطه انتشار فراخوان از سراسر کشور اثر بپذیرد.

زبردست اضافه کرد: در عین حال از صاحب نظران خارجی در حیطه ادبیات برای شرکت در این جشنواره ها دعوت شود تا با ارائه آرای آنها بتوانیم به جایگاهی که در آن هستیم بیشتر اشراف یابیم. به عنوان مثال جشنواره ای مانند شعر فجر می تواند با تداوم در برگزاری همپای جشنواره فیلم فجر باشد. همین طور تقدیر از پیشکسوتان در عرصه شعر در جشنواره ها می تواند تاثیرات مطلوبی داشته باشد؛ به این شکل که یک بخش ویِژه برای این شاعران قدیمی در نظر گرفته شود.

این رباعی سرا ادامه داد: سال پیش که اولین سال برگزاری جشنواره شعر فجر بود، گردانندگان این برنامه بدون اجازه و مشورت مرا نامزد کردند که اعتراض شدید مرا دربر داشت اما امسال خیلی دوستانه و محترمانه جواب رد به آنها دادم.

این شاعر تصریح کرد: دوری کردن من از محافل ادبی و این گونه جشنواره ها به خصوصیات اخلاقی من برمی گردد و هیچ دلیل دیگری ندارد.

وی برای همه شاعرانی که در جشنواره شعر فجر شرکت کرده اند آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 637478

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