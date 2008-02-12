وزیر رفاه روزانه به 300 پیامک مردمی پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه پیام کوتاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی با شماره 300022 در هر ثانیه قادر به دریافت 500 پیام و دارای ظرفیت انبوه است.

براساس این گزارش، پس از راه اندازی این سامانه، سریعا به دستور دکتر مصری، ستادی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و کلیه سازمان های تابعه متشکل از کارشناسان مجرب با هدف بررسی و پاسخگویی مناسب به پیام های ارسالی تشکیل شد.

لذا این ستاد پس از بررسی های لازم و با ارسال نامه و طی مراحل اداری کار، در کوتاهترین زمان ممکن مراتب را پیگیری و پاسخ ها را تهیه و پس از تایید وزیر رفاه، ظرف مدت کوتاهی به درخواست کنندگان ارسال می کنند. بدین ترتیب وزیر رفاه و تامین اجتماعی روزانه به طور متوسط به 300 پیام کوتاه پاسخ می دهد.

درخواست خدمات بیمه ای، حمایتی و امدادی با موضوعات رفع مشکل بیماری، مسکن، آسیب های ناشی از معلولیت، فقر، پرداخت پاداش بازنشستگان، چگونگی واگذاری سهام عدالت و سود آن، کمک به بیماران، بیمه رانندگان، رسیدگی به وضعیت مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار، پرداخت شهریه دانشجویان معلول و ... از جمله خواسته هایی است که در پیامک های ارسالی مشاهده شده است.

شواهد حاکی از آن است که مردم استقبال چشمگیر و گسترده ای از سیستم پیام کوتاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی داشته اند، به طوری که در دو روز اول راه اندازی این سامانه، حدود 15 هزار پیامک مردمی به وزیر رفاه و تامین اجتماعی ارسال شد.

لازم به ذکر است، راه اندازی سامانه پیام کوتاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، گامی ویژه در جهت پیشبرد اهداف کلان، دریافت و ارسال انبوه نظر سنجی متناسب با نیازها و ارتباطی دو جانبه با مردم محسوب می شود.

همچنین، هموطنانی که تاکنون موفق به ارسال پیام خود نشده اند از این پس می توانند بدون نیازمندی به تجهیزات وتکنولوژی خاص تنها با برقراری ارتباط با شماره 300022 پیام ها، سئوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را در هر ساعتی از شبانه روز با وزیر رفاه در میان بگذارند.

آخرین اخبار مهم وزارت رفاه و تامین اجتماعی را با هدف سرعت انتشار و اطلاع رسانی موثر و دقیق از طریق پیام کوتاه در اختیار نمایندگان رسانه های جمعی قرار می دهد.

اصحاب رسانه نیز می توانند نظرات خود را با این شماره به اطلاع مسئولان بخش روابط عمومی و امور بین الملل برسانند.