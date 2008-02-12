به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عیوضی رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران امروز در نشستی مطبوعاتی گفت: حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال توسط نمایندگان بخشهای کارگری، کارفرمایی و دولت و بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین و اعلام می شود.

علی اکبر عیوضی افزود: کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران که از بزرگترین تشکلهای کارگری کشور محسوب می شود با جمع آوری استعلامات گوناگون از سایر نقاط کشور، دارای مصوبات کشوری است.

وی تصریح کرد: بر این اساس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سال آینده به بررسی اقلام مورد نیاز و مصرفی خانوارها پرداخته و سعی شده با بررسی نیازهای اساسی خانوارها اعلام نظر کنیم.

عیوضی از انجام بررسی بر روی 44 قلم کالای مورد نیاز خانوارها خبر داد و گفت: از این تعداد فقط 29 قلم بسیار ضروری تشخیص داده شد که حداقل رقمی معادل 469 هزار تومان نیاز ماهیانه برای یک خانواده 4 نفری است.

رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران اعلام نرخهای تورم غیر واقعی را از سوی بانک مرکزی را عاملی دانست که قدرت تعیین حداقل دستمزد واقعی را کاهش می دهد.

وی بیان داشت: البته مشکلات کارفرمایان را نیز درک می کنیم؛ ولی هر دو گروه کارگر و کارفرما خواهان کمک دولت هستند تا از این طریق بتوان به نرخ دستمزد واقعی دست یافت.

عیوضی ادامه داد: کارگر و کار فرما لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ ولی اگر برای حداقل دستمزد سال آینده کارگران نرخ مناسبی تعیین و اعلام نشود ما به عنوان نماینده گروه کارگری نرخ تعیین شده را به نشانه اعتراض امضا و تایید نمی کنیم؛ ولی شاید نرخ بدون توافق ما با رای گروه های دولت و کار فرمایی تعیین شود.

رئیس کمیته بررسی مزد استان تهران از وجود بیش از 65 درصد کارگر قراردادی در کشور خبر داد و گفت: متاسفانه نرخ دستمزد هر ساله بدون در نظر گرفتن تورم در سال آینده تعیین می شود.

وی همچنین از تشکیل فقط یک جلسه مشترک در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: کمیته اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران نیز هنوز تشکیل نشده است.