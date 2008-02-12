به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابومازن پیش از ترک امارات به مقصد بحرین، درباره مذاکرات خود در ابوظبی اظهار داشت : افق صلح، اجلاس سران عرب در دمشق و نیز اوضاع اقتصادی ملت فلسطین در دیدار با مقامهای اماراتی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره مذاکره با جنبش حماس نیز موضع همیشگی خود را تکرار کرد و گفت: این جنبش باید از کنترل نوارغزه دست بردارد.

وی افزود: اگر این مسئله محقق شود ما آماده برگزاری انتخابات زودهنگام خواهیم بود.

به گزارش مهر، در کنفرانس آناپولیس که در تاریخ 27 نوامبر 2007 برگزار شد، تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی توافق کردند که با هدف دستیابی به توافقنامه صلح پیش از پایان سال 2008، درباره قضایای اصلی مورد مناقشه صلح همچون شهرکها، قدس، ترسیم مرزهای نهایی، آبها و آوارگان فلسطینی مذاکره کنند. این مذاکرات تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

این مذاکرات در حالی انجام می شود که اغلب مردم و گروههای مبارز فلسطینی معتقدند مذاکرات صلح با رژیم صهیونیستی به شکست خواهد انجامید.