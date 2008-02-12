به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم در جلسه هفتاد و نهم شورای شهر تهران که امروز در صحن علنی برگزار شد، خاطر نشان کرد: این اعتبار جهت خرید املاکی که سالهاست در طرح ها واقع شده اند ولی شهرداری جهت خرید آنها اعتباری نداشته، لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: در این خصوص اولویت با املاکی است که برای خرید آنها کمتر از 50 میلیون تومان مورد نیاز است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یاد آور شد: تاکنون 120 جلسه برای بررسی لایحه بودجه برگزار شده و در لایحه امسال بودجه 47 شرکت، 15 سازمان و 4 سازمان نیمه مستقل شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است.

خادم در خصوص اعتبارات بخش های مختلف افزود: در بخش ایمنی و حمل و نقل عمومی در بودجه نقدی مبلغ 9 هزار و 888 میلیارد ریال بودجه عمرانی، 660 میلیارد ریال برای خرید املاک و 2 هزار و 402 میلیارد ریال نیز بودجه حمل و نقل و ایمنی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین یاد آور شد: برای احداث سوله های بحران نیز در بودجه نقدی 260 میلیارد ریال و در بودجه تعهدی 150 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

به گفته خادم در بخش بودجه نقدی پسماندها نیز 2200 میلیارد ریال و در بخش تعهدی 323 میلیارد ریال دیده شده است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وام های دریافتی شهرداری در سال آینده جزء بودجه نقدی لحاظ شده است، یاد آور شد: در بخش بافت های فرسوده، در بودجه تعهدی 5 هزار میلیارد ریال برای احیا و نوسازی بافت های فرسوده لحاظ شده است.

خادم همچنین با اعلام درآمد 3 هزار و 650 میلیارد تومانی شهرداری در سال آینده، گفت: سقفی برای بودجه تعهدی در نظر گرفته شده که در صورت توافق در این موضوع اعلام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اختصاص بودجه به پروژه های عمرانی را بر اساس پیشرفت آنها اعلام کرد و افزود: پروژه هایی که سال آغاز آنها قبل از سال 87 بوده و در سال 87 به پایان می رسند، 25 درصد کل بودجه پروژه های عمرانی در بودجه نقدی و 8.2 درصد بودجه کل پروژه ها در بخش تعهدی را شامل می شود.

وی تصریح کرد: پروژه هایی که سال 87 خاتمه می یابند، 39.9 درصد کل بودجه پروژه ها در بخش نقدی و 26.2 درصد بودجه پروژه ها در بخش تعهدی را به خود اختصاص می دهند و برای پروژه های مدت دار 5.4 درصد از بودجه نقدی شهرداری ها و 1.4 درصد بودجه تعهدی در بخش پروژه ها را به خود اختصاص می دهد.

خادم ضمن انتقاد از فقدان مدیریت واحد شهری ، گفت: برای توسعه و تجهیز مدارس در بخش نقدی مبلغ 781 میلیارد ریال و در حوزه تعهدی 448 میلیارد ریال و در بخش سرانه های ورزشی در بخش نقدی 1449 میلیارد ریال و در حوزه تعهدی 664میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به موضوع مساجد گفت: در این بخش نیز در حوزه نقدی 144 میلیارد ریال و 16 هزار میلیارد ریال در حوزه تعهدی در نظر گرفته شده است و در کل بودجه عمرانی شهرداری 16 هزار میلیارد ریال در سال جاری بود که در سال آینده، در بخش نقدی، 19 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن بودجه نقدی و تعهدی شهرداری، 8.8 درصد بودجه جاری، 20 درصد برای نگهداشت و 70 درصد بودجه عمرانی است.