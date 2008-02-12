به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس در نشست خبری امروز کمیته فوتسال که در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد در خصوص عملکرد خط دفاعی تیم ملی طی مسابقات اخیر گفت: تیم ما از نظر دفاعی مشکل دارد به همین خاطر نیز از بدو فعالیت درتیم ملی توان خود را روی بر طرف کردن این مشکل متمرکز کردم و وقت زیادی برای این منظور صرف شد.

وی ادامه داد: پیش از حضور درمسابقات قهرمانی آسیا روی دفاع کار کردیم و به بازیکنان روش های متفاوت دفاع را آموختیم. در همین راستا زمانی که با تیم ملی فوتسال ایتالیا بازی کردیم با تمام توان دفاع کردیم. تیم ما که همیشه از ایتالیا با تعداد گل زیاد شکست می خورد این بار در دو بازی تنها پنج گل دریافت کرد.

شمس در خصوص دلایل ناکامی تیم ملی فوتسال کشورمان در مسابقات مالزی گفت: پس از برگزاری مسابقات لیگ بازیکنان را دراختیار گرفتیم و با کمترین تمرین راهی مالزی شدیم گمان می کنم نداشتن تمرین کافی و دیر رسیدن به مالزی و عدم هماهنگی برخی از بازیکنان جدید تیم با دیگر نفرات از مهمترین عوامل ناکامی تیم ملی فوتسال در این مسابقات بوده است.

وی در واکنش به خبرنگاری که به مقایسه شرایط فوتسال ایران و اسپانیا پرداخت و گفت: مقایسه فوتسال این دو کشور منطقی نیست. فوتسال ایران حرفه ای نیست و در مقایسه با تیمی چون اسپانیا کاستی های زیادی دارد. تیم ملی اسپانیا در هفته 12 جلسه تمرین می کند این در حالی است که تیم های باشگاهی ما در هفته از چهار جلسه بیشتر تمرین نمی کنند. تیم ما در دو دوره اخیر جام جهانی از دور مقدماتی صعود نکرده اما اسپانیا قهرمان جهان است. اینها نشان می دهد که مقایسه ایران و اسپانیا چندان منطقی نیست.

شمس همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پیرامون ملاک دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی سئوال کرد ، گفت: برای ما آمادگی بازیکنان در مسابقات لیگ، سابقه آنها در رده ملی و شناخت مربیان در انتخاب نفرات تیم ملی تاثیر گذار است.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص اینکه چرا رضا ناصری به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت نمی شود ، گفت: ناصری دروازه بان شایسته ای است اما طی چند سال اخیر بیشترین گل خورده را داشته است. او درفصل گذشته زمانی که پیراهن تیم پرسپولیس را بر تن داشت 109 بار دروازه اش باز شد و از عوامل سقوط این تیم به دسته دوم بود.

وی ادامه داد: از نظر من ناصری دروازه بان مناسبی برای فوتسال نیست. شاید او در فوتبال دروازه بان خوبی باشد اما در فوتسال نمی تواند دروازه بان خوبی به شمار آید و حداقل در تیم من جایی نخواهد داشت.

اینکه ناصری در مسابقات لیگ یکی از بهترین بازیکنان تام ایران خودرو است، حداقل با اظهارات شمس که مدعی است، آماده ترین بازیکنان لیگ به اردو فراخوانده خواهند شد در تضاد است. وی در این باره گفت: ناصری در تیمی بازی می کند که 12 نفر از بهترین های فوتسال ایران در آنجا حضور دارند و توپی به دروازه او نمی رسد. با این شرایط نمی تواند ارزیابی درستی پیرامون عملکرد ناصری داشت.

وی ادامه داد: در مسابقات فوتسال جام جهانی چین تایپه یکی از عوامل ناکامی تیم ملی فوتسال رضا ناصری بود که در دریافت تمام گل ها مقصر بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان اذعان داشت: یکی از مهمترین ملاک های ما برای دعوت بازیکنان به اردوی تیم ملی آمادگی بازیکنان و شناخت قبلی نسبت به توانایی آنهاست. در همین راستا حیدریان که در ایران بازی نمی کند طی چند ماه اخیر همیشه از حاضرین در اردوی تیم ملی بوده است.

شمس با اشاره به انتخاب مصطفی نظری در تیم ستارگان فوتسال آسیا گفت: اینکه نظری در جمع بهترین های فوتسال اسیا انتخاب شده است، باید مایه خوشحالی ما باشد اما برخی چون نفر مورد نظرشان در این تیم جایی ندارد، انتخاب نظری را تشکیک می کند.

وی ادامه داد: برای برخی ها مصالح ملی در رفاقت گم می شود. در این بین اگر حیدریان، نظری و.. افتخاری به دست آورند چون رابطه ای با بعضی ها ندارند، کارشان زیر سئوال می رود و افتخارات شان را له می کنند.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان که طی فعالیت خود در این تیم روی استفاده از شمسایی نظری نداشته است، زمانی که با اصرار برخی از خبرنگاران در خصوص دلایل جدایی و بازگشت او به اردوی تیم ملی جویا شدند، گفت: در مسابقات مالزی نیز از عملکرد شمسایی راضی نبودم و در این خصوص حرف دارم.

شمس در ادامه تصریح کرد: اگر برخی ها اجازه دهند شمسایی را بهترین بازیکن دنیا می کنم و از او بهترین بازیکن مسابقات جام جهانی آینده را خواهم ساخت.

وی ادامه داد: شمسایی در دو دیدار نخست تورنمنت مالزی همان بازیکنی بود که ما می خواستیم اما در ادامه نمی دانم بر او چه گذشت که دوباره بازیکنی شد که تنها برای خود بازی می کرد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان تاکید کرد: شمسایی قابلیت تبدیل شدن به بهترین بازیکن فوتسال جهان را دارد ما نیز سعی می کنیم تا از این قابلیت نهایت استفاده را برده و ازتوان او در خدمت تیم ملی استفاده کنیم.