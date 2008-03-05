سلسله همایشهای مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان برگزار می شود

کارشناس واحد آسیب شناسی و مددکاری مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این واحد در نظر دارد با تشکیل پرونده برای کلیه طلاب حوزه های علمیه خراسان به بررسی نظرات، مشکلات و آسیب شناسی طلاب و خانواده های آنها بپردازد.

وجیهه رضایی افزود: در آسیب شناسی خانواده های طلاب، مشکلات و نیازهای آنها بررسی شده و تلاش برای حل مشکلات آنان برطرف می شود. نتایج این آسیب شناسی ها نیز به صورت گزارشهای منظم به نهادهای مرتبط از جمله مدیران ارشد حوزه ارسال می شود.

وی افزود: این واحد برای تقویت فعالیتهای موجود اقدام به ایجاد ارتباط با مراکز مشاوره حوزه علمیه اصفهان و قم کرده است. همچنین در نظر داریم در کنار بازدید از مدارس علمیه استانهای خراسان، سلسله همایشهایی را برای مدیران، اساتید و خانوادهای آنها برگزار کنیم.