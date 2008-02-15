شماره جدید فصلنامه ذهن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به ارائه هشت مورد از جدیدترین پژوهشهای محققان درباره فلسفه علم پرداخته است که از جمله آنها میتوان به «سادگی در نظریات علمی» به قلم صدرا ساده؛ «دیدگاه غیرگزارهای درباره علم» به قلم ابوتراب یغمایی؛ «آیا قیاسناپذیری پیامدبار است؟» به قلم شاهین کاوه؛ «پذیرش هیچ نظریهای در علم موجه نیست! و استدلالی بر علیه واقعگرایی علمی» به قلم مصطفی مهاجری اشاره کرد.
همچنین «معرفتشناسی زمان در آرای آگوستین به قلم رضا علیزاده ممقانی؛ «تحلیلی علی تکنولوژی» به قلم علیرضا شفاه؛ «اتحاد در فلسفه علم» به قلم سیدبهرام برقعی؛ «ابطال برخی از افسانهها پیرامون شکاف میان الاهیات و علم در قرن نوزدهم به قلم کلود ولش با ترجمه ابوالفضل حقیری قزوینی از دیگر مقالههای شماره جدید فصلنامه ذهن است.
در بخش معرفتشناسان، شماره 29 ذهن به معرفی کارل گوستاو همپل و نظریات وی میپردازد. همپل نویسنده یکی از بهترین و بزرگترین مقدمات بر حوزههای فلسفه به شمار میآید و کتاب فلسفه علوم طبیعی وی در سال 1966 منتشر شده است.
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